गाय और भैंस के मांस में क्या होता है अंतर, जांच में कैसे पता चलता है डिफरेंस?

गाय और भैंस के मांस में सबसे बड़ा अंतर उनके रंग, वसा की मात्रा और बनावट में पाया जाता है. यही तीन बातें किसी भी शुरुआती जांच में सबसे पहले देखी जाती हैं. भैंस का मांस आमतौर पर गहरे लाल या लाल-भूरे रंग का होता है, जबकि गाय का मांस चमकीले चेरी-लाल रंग का दिखाई देता है.