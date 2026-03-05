यूट्यूब सब्सक्राइबर्स में पीएम मोदी दुनिया में नंबर वन, जानें दूसरे पायदान पर कौन-सा नेता?

डिजिटल इंडिया का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब वर्चुअल दुनिया में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसने दुनिया के बड़े-बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. हाल ही में पीएम मोदी न केवल भारत के, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता बनकर उभरे हैं. यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या ने एक ऐसा जादुई आंकड़ा पार कर लिया है, जिसके आसपास भी कोई दूसरा वैश्विक नेता नजर नहीं आता है. यह सफलता दर्शाती है कि आम जनता से जुड़ने के लिए पीएम मोदी ने तकनीक का सहारा किस खूबी से लिया है. आइए जानें कि इसमें दूसरे नंबर पर कौन है.

यूट्यूब के ‘सुल्तान’ पीएम मोदी

वैश्विक नेताओं को छोड़ा कोसों पीछे छोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर अपनी धाक जमाते हुए एक नई मिसाल पेश की है. वैश्विक स्तर पर एक डिजिटल पावरहाउस के रूप में उभरते हुए उन्होंने यूट्यूब पर 30 मिलियन यानी 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है. इसके साथ ही उनका आधिकारिक यूट्यूब चैनल दुनिया के किसी भी कार्यरत या पूर्व राजनेता के मुकाबले सबसे अधिक सब्सक्राइब किया जाने वाला चैनल बन गया है.

दूसरे नंबर पर कौन?

अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य बड़े नेताओं से पीएम मोदी की तुलना करें, तो अंतर इतना बड़ा है कि उनके प्रतिस्पर्धी कोसों दूर नजर आते हैं. रैंकिंग के अनुसार, इस सूची में दूसरे पायदान पर ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सनारो हैं. हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि बोल्सनारो के सब्सक्राइबर्स की संख्या प्रधानमंत्री मोदी की तुलना में लगभग एक-चौथाई ही है. इससे यह स्पष्ट होता है कि पीएम मोदी की वैश्विक स्वीकार्यता और उनके वीडियो कंटेंट की मांग दुनिया भर में किस स्तर पर है.

दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता का कौन सा नंबर?

दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस दौड़ में काफी पीछे हैं. आंकड़ों की मानें तो पीएम मोदी के यूट्यूब दर्शकों की संख्या ट्रंप के मुकाबले सात गुना से भी ज्यादा है. जहां ट्रंप के करीब 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वहीं अन्य वैश्विक नेता जैसे ब्राजील के लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा (1.6 मिलियन), यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमीर जेलेंस्की (1.4 मिलियन), अल सल्वाडोर के नायिब बुकेले (579 हजार), फ्रांस के इमैनुएल मैक्रॉन (391 हजार) और इटली की जॉर्जिया मेलोनी (158 हजार) इस सूची में काफी नीचे पायदान पर हैं.

इंस्टाग्राम पर भी रिकॉर्ड

प्रधानमंत्री का डिजिटल साम्राज्य केवल वीडियो प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है. वे इंस्टाग्राम पर भी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता हैं. उनके डिजिटल अकाउंट्स आज के समय में वैश्विक राजनीतिक संचार के सबसे सक्रिय और प्रभावशाली केंद्र बन चुके हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर अब तक 33,000 से अधिक वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जो उनके दैनिक कार्यों, भाषणों और जनसंवाद का एक विशाल संग्रह है. करोड़ों की कुल फॉलोअर संख्या के साथ पीएम मोदी ने 21वीं सदी में नागरिकों के साथ संवाद करने का एक नया वैश्विक मानक स्थापित कर दिया है, जिसे अब दुनिया भर के नेता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं.

