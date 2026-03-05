हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वरमाला के बाद अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया को लगाया गले, तो पापा सचिन का रिएक्शन हुआ वायरल; देखें वीडियो

वरमाला के बाद अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया को लगाया गले, तो पापा सचिन का रिएक्शन हुआ वायरल; देखें वीडियो

Arjun Tendulkar Saaniya Chandok Wedding: अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक ने एक-दूसरे को गले लगाया, इसपर सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन वायरल हो रहा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Mar 2026 05:31 PM (IST)
Sachin Tendulkar Reaction on Arjun Tendulkar Saaniya Chandok Wedding: भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर 5 मार्च को शादी के बंधन में बंध गए. उन्होंने सानिया चंडोक संग शादी रचाई और वेडिंग सेरेमनी में दोनों परिवारों के करीबी सदस्यों के अलावा मित्रगण और क्रिकेट जगत की कुछ जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अर्जुन ने सानिया को गले लगाया और इस क्षण को देख सचिन तेंदुलकर अपनी मुस्कुराहट छिपा नहीं पाए.

वायरल हो रहे वीडियो में अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया चंडोक को वरमाला पहनाई, जिसके बाद दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया. यह सब देख सचिन तेंदुलकर मुस्कुराने लगे और अर्जुन-सानिया पर फूल फेंके. बता दें कि क्रिकेट जगत में अच्छी खासी पहचान बना चुके अर्जुन को फैंस और क्रिकेट जगत की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं मिली हैं.

अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. उनकी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जारी हुई थी और सानिया काफी समय से सारा तेंदुलकर की भी अच्छी दोस्त रही हैं. अर्जुन और सानिया पहले दोस्त बने और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलती चली गई.

जैसा कि सब जानते हैं कि अर्जुन पेशे से एक क्रिकेटर हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में गोवा की टीम के लिए खेलते हैं. अर्जुन IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के लिए खेलेंगे, जिसने ऑक्शन में उन्हें 30 लाख रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. दूसरी ओर सानिया चंडोक अपना बिजनेस चलाती हैं. वो Mr Paws Pet and Spa की फाउंडर हैं. यह कंपनी पालतू जानवरों की केयर और ग्रूमिंग सेवाएं प्रदान करती है.

इससे पहले 13 अगस्त, 2025 के दिन अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की सगाई हुई थी. यह सगाई समारोह मुंबई स्थित घई परिवार के आवास पर हुआ था. सानिया, एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उनके दादा रवि घई, ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 05 Mar 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Arjun Tendulkar Saaniya Chandok Arjun Tendulkar Wedding
Embed widget