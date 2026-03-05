TVS Ronin भारतीय बाजार में काफी पसंद की जा रही बाइक है. कंपनी ने इसे साल 2022 में लॉन्च किया था और इसके साथ प्रीमियम लाइफस्टाइल सेगमेंट में कदम रखा था. इसका मॉडर्न और रेट्रो लुक इसे भीड़ से अलग बनाता है. यही वजह है कि यह बाइक Royal Enfield Hunter को कड़ी टक्कर देती नजर आती है. अब अगर आप इसे खरीदने का सोच रहे हैं, तो अच्छी बात यह है कि इसे करीब 5 हजार रुपये की EMI में भी घर लाया जा सकता है.

TVS Ronin की कीमत और EMI प्लान

TVS Ronin की एक्स-शोरूम कीमत 1.26 लाख रुपये से शुरू होकर 1.60 लाख रुपये तक जाती है. यहां EMI की calculation इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 1,60,140 रुपये के आधार पर की गई है. मान लीजिए कि आप पूरी एक्स-शोरूम कीमत पर लोन लेते हैं और ब्याज दर 9.5 प्रतिशत रहती है. अगर आप 12 महीने के लिए लोन लेते हैं, तो हर महीने लगभग 14,042 रुपये की EMI देनी होगी. 24 महीने की अवधि चुनने पर EMI करीब 7,353 रुपये हो जाती है. वहीं अगर आप 36 महीने यानी तीन साल के लिए लोन लेते हैं, तो हर महीने लगभग 5,130 रुपये की EMI देनी होगी. इस तरह लंबी अवधि चुनकर आप कम EMI में यह बाइक खरीद सकते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

TVS Ronin में 225.9 सीसी का इंजन दिया गया है, जो शहर और हाईवे दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन करता है. यह इंजन स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस देता है और रोजाना इस्तेमाल के लिए भी बेहतर है. बाइक की पावर डिलीवरी बेलेस्ड है, जिससे नए और पुराने दोनों तरह के राइडर इसे आसानी से चला सकते हैं.

मॉडर्न फीचर्स से लैस बाइक

इस बाइक में फुल एलईडी लाइटिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे रात में बेहतर रोशनी मिलती है. इसमें साइड में लगा LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो TVS SmartXonnect ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है. इससे आप कॉल और मैसेज की जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं. सुरक्षा के लिए इसमें दो ABS मोड रेन और रोड दिए गए हैं. इसके अलावा Glide Through Technology भी मिलती है, जो ट्रैफिक में धीरे-धीरे चलने में मदद करती है. आगे की तरफ USD फोर्क और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. ब्रेकिंग के लिए आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं और ABS स्टैंडर्ड फीचर है.

