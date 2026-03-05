हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपीएम किसान योजना 22वीं किस्त को लेकर लेटेस्ट अपडेट, जल्द मिल सकते हैं 2000 रुपये

पीएम किसान योजना 22वीं किस्त को लेकर लेटेस्ट अपडेट, जल्द मिल सकते हैं 2000 रुपये

PM Kisan Yojana 22nd Installment Update: पीएम किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए नई जानकारी सामने आई है. इस दिन 2000 रुपये की अगली किस्त ट्रांसफर की जा सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 05 Mar 2026 03:13 PM (IST)
Preferred Sources

PM Kisan Yojana 22nd Installment Update: केन्द्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक कुल 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और देश के करोड़ों किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं. हर किस्त के साथ किसानों को सीधे बैंक खाते में आर्थिक मदद मिलती है, जिससे खेती और घरेलू जरूरतों में सहारा मिलता है. अब किसानों की नजर 22वीं किस्त पर टिकी हुई है.

पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि होली के आसपास यह रकम जारी हो सकती है. लेकिन त्योहार बीतने के बाद भी राशि ट्रांसफर नहीं हुई. ऐसे में कई किसान यह जानना चाहते हैं कि अगली किस्त कब तक आ सकती है. हाल की रिपोर्ट्स में संकेत मिले हैं कि सरकार जल्द ही इस पर फैसला कर सकती है और लाभार्थियों को राहत मिल सकती है. जान लें लेटेस्ट अपडेट.

अगले हफ्ते तक जारी हो सकती है अगली किस्त?

देश के कई करोड़ किसान इस बात का इंतजार कर रहे हैं. आखिर कब उन्हें 22वीं किस्त मिलेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात की जाए तो 22वीं किस्त को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. माना जा रहा है कि अगले हफ्ते के आखिर तक किसानों के खातों में 2000 रुपये की रकम ट्रांसफर की जा सकती है. 

यह भी पढ़ें: सिर्फ 1.5 लाख रुपये में बन जाएगा आपका घर, NTPC का यह तरीका एकदम अनोखा

इस योजना के तहत किसानों को हर साल कुल 6000 रुपये की सहायता दी जाती है. यह रकम एक बार में नहीं बल्कि तीन अलग अलग किस्तों में मिलती है. हर चार महीने के अंतराल पर 2000 रुपये सीधे खाते में भेजे जाते हैं. पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT सिस्टम के जरिए जाता है. जिससे बीच में किसी तरह की गड़बड़ी की न हो सके.

पीएम मोदी कर सकते हैं ऐलान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 मार्च को असम के कोकराझार का दौरा करेंगे. इस दौरान कई विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित हो सकता हैं. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान योजना की नई किस्त जारी करने की घोषणा भी हो सकती है. हालांकि सरकार की ओर से फिलहाल इसपर आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन किसानों को उम्मीद है कि जल्द ही राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जा सकती है.

यह भी पढ़ें: QR कोड स्कैन करने से पहले कैसे जानें वह सही है या नहीं? काम आएंगे ये टिप्स

किसान ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस?

सभी किसानों को अगली किस्त से पहले अपना स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए. ऑनलाइन घर बैठे यह काम किया जा सकता है.  इसके लिए सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना होगा. वहां Know Your Status के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होता है. इसके बाद मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करते ही स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देता है. 

किसान चाहें तो लाभार्थियों की सूची में भी अपना नाम देख सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाकर राज्य, जिला, उप जिला और पंचायत की जानकारी भरनी होती है. अगर नाम लिस्ट में मौजूद होगा तो पूरी जानकारी सामने आ जाएगी.

यह भी पढ़ें: होटल रूम में लगे हिडन कैमरे कैसे करें चेक? ट्रैवल के दौरान जरूर करें यह काम

Published at : 05 Mar 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Kisan Yojana Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
पीएम किसान योजना 22वीं किस्त को लेकर लेटेस्ट अपडेट, जल्द मिल सकते हैं 2000 रुपये
पीएम किसान योजना 22वीं किस्त को लेकर लेटेस्ट अपडेट, जल्द मिल सकते हैं 2000 रुपये
यूटिलिटी
सिर्फ 1.5 लाख रुपये में बन जाएगा आपका घर, NTPC का यह तरीका एकदम अनोखा
सिर्फ 1.5 लाख रुपये में बन जाएगा आपका घर, NTPC का यह तरीका एकदम अनोखा
यूटिलिटी
QR कोड स्कैन करने से पहले कैसे जानें वह सही है या नहीं? काम आएंगे ये टिप्स
QR कोड स्कैन करने से पहले कैसे जानें वह सही है या नहीं? काम आएंगे ये टिप्स
यूटिलिटी
इन्वर्टर की बैटरी बार-बार हो रही डिस्चार्ज, बदलने से पहले करें ये काम; बच जाएंगे पैसे
इन्वर्टर की बैटरी बार-बार हो रही डिस्चार्ज, बदलने से पहले करें ये काम; बच जाएंगे पैसे
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Israel Iran War Live: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर PM मोदी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से समाधान नहीं...'
Live: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर PM मोदी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से समाधान...'
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: नीतीश का कार्यकाल ऐतिहासिक, दामन पर कोई दाग नहीं, राज्यसभा के लिए सीएम के नामांकन के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह
Live: नीतीश का कार्यकाल ऐतिहासिक, दामन पर कोई दाग नहीं, राज्यसभा के लिए सीएम के नामांकन के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह
विश्व
Doomsday Missile Test: जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
जंग के बीच अमेरिका ने टेस्ट की भयंकर तबाही वाली डूम्सडे मिसाइल, हिरोशिमा परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा घातक
क्रिकेट
IND vs ENG: भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
स्पोर्ट्स
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
बॉलीवुड
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
ट्रेंडिंग
चोरी का अड्डा बनी ट्रेन की साइड अपर बर्थ, गरीब वेंडर्स को बनाया निशाना, वीडियो देख खौलेगा खून
चोरी का अड्डा बनी ट्रेन की साइड अपर बर्थ, गरीब वेंडर्स को बनाया निशाना, वीडियो देख खौलेगा खून
शिक्षा
UPSC CSE Final Result 2025 जल्द होगा जारी,  upsc.gov.in पर ऐसे चेक करें कटऑफ और टॉपर लिस्ट
UPSC CSE Final Result 2025 जल्द होगा जारी,  upsc.gov.in पर ऐसे चेक करें कटऑफ और टॉपर लिस्ट
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget