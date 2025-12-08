हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kaantha OTT Release Date: 'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे दुलकर सलमान की ये फिल्म

Kaantha OTT Release Date: 'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे दुलकर सलमान की ये फिल्म

Kaantha OTT Release Date Confirm: दुलकर सलमान की शानदार फिल्म 'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज होने की डेट कंफर्म हो गई है. जानते हैं ये कब और कहां स्ट्रीम होगी?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 08 Dec 2025 11:02 AM (IST)
Preferred Sources

सेल्वमनी स्वराज द्वारा निर्देशित और  दुलकर सलमान, भाग्यश्री बोस, समुथिरकानी और राणा दग्गुबाती स्टारर पीरियड ड्रामा फिल्म ‘कांथा’ पिछले महीने सिनेमाघरों रिलीज हुई थी. इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शको से काफी सराहना मिली थी और लीड स्टार कास्ट की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई थी. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. इन सबके बीच अब ‘कांथा’ की ओटीटी रिलीज की डेट कंफर्म हो गई है. जानते हैं डिजीटल प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म कब और कहां दस्तक देगी?

‘कांथा’ ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?
दुलकर सलमान की फिल्म कांथा’ को जो लोग थिएटर में देखने से चूक गए हैं उनके लिए गुड न्यूज है दरअलसल अब वे इस फिल्म को घर बैठे आराम से देख सकेंगे. दरअसल इसकी ओटीटी रिलीज डेट आ गई है. बता दें कि कांथा’ का ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 12 दिसंबर को प्रीमियर होगा. नेटफ्लिक्स ने इसे कंफर्म करते हुए लिखा है, "कांथा" का प्रीमियर 12 दिसंबर, 2025 को तेलुगु और तमिल में होगा, टीम इसके व्यापक डिजिटल टेलीकास्टकी भी तैयारी कर रही है. और इसके मलयालम, कन्नड़ और हिंदी वर्जन जल्द ही आने की पॉसिबिलिटी है, और उम्मीद है कि प्लेटफ़ॉर्म जल्द ही इन भाषाओं में फिल्म की रिलीज की अनाउंटमेंट करेगा.

क्या है ‘कांथा’ की कहानी? 
यह ऐतिहासिक ड्रामा 1950 के दशक के मद्रास प्रेसीडेंसी में सेट की गई है, ये फिल्म टीके महादेवन (दुलकर) नाम के एक सुपरस्टार की कहानी है, जो तमिल की पहली हॉरर फिल्म "सांथा" की शूटिंग कर रहा है, जिसमें उसके पूर्व गुरु और फिल्म निर्माता अय्या (समुथिरकानी) भी शामिल हैं. हालांकि, फिल्म की लीड एक्ट्रेस की मौत के कारण, कांथा एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म में बदल जाती है. स्पिरिट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और वेफेयरर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत राणा दग्गुबाती, दुलकर सलमान, प्रशांत पोटलुरी और जोम वर्गीस द्वारा निर्मित, "कांथा" में झानू चंथर ने संगीत दिया है. देखना होगा कि यह फिल्म ओटीटी दर्शकों को कितना प्रभावित करती है.

 

Published at : 08 Dec 2025 11:01 AM (IST)
Dulquer Salman Kaantha
