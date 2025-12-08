भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान

टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले वनडे मैच हमेशा रोमांच से भरे होते हैं. हालांकि बैटिंग के चमकते सितारों के बीच कुछ ऐसे नाम भी हैं जो ‘डक’ यानी शून्य पर आउट होने के मामले में टॉप पर हैं. क्रिकेट में जीरो रन पर आउट होना सामान्य बात है, लेकिन लगातार ऐसा होना खिलाड़ी पर दबाव भी बढ़ाता है. आइए एक नजर डालते हैं उन खिलाड़ियों पर, जिन्होंने भारत–साउथ अफ्रीका ODI मुकाबलों में सबसे ज्यादा बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटने का रिकॉर्ड बनाया है.

सबसे आगे अनिल कुंबले

भारतीय दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. कुंबले ने भारत के लिए 1992 से 2006 तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ 40 ODI खेले और 28 पारियों में बल्लेबाजी की. इस दौरान वे 5 बार डक पर आउट हुए.

हरभजन सिंह - 4 डक

ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह भी इस सूची में पीछे नहीं हैं. 2001 से 2015 के बीच खेले गए मुकाबलों में उन्होंने 24 मैचों में 20 पारियां खेलीं और 4 बार शून्य पर आउट हुए. हरभजन लोअर ऑर्डर में तेज रन बनाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह रणनीति कई बार उनके खिलाफ गई.

डेविड मिलर - 4 डक

साउथ अफ्रीका के पावर-हिटर डेविड मिलर भी इस लिस्ट में शामिल हैं. खास बात यह है कि मिलर एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, फिर भी उन्होंने भारत के खिलाफ 4 बार डक झेला है. 2011 से 2023 तक मिलर ने भारत के खिलाफ 29 ODI खेले और 513 रन बनाए, लेकिन डक की संख्या उनके करियर की दिलचस्प बातों में शामिल है.

जहीर खान - 3 डक

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान का नाम भी इस आंकड़े में आता है. 17 मैचों की 10 पारियों में उन्होंने 3 बार शून्य पर अपना विकेट गंवाया. हालांकि जहीर का असली जलवा गेंद से ही दिखता था, लेकिन बैटिंग के मोर्चे पर साउथ अफ्रीका ने उन्हें अधिकतर संघर्ष करवाया.

मॉर्न मोर्केल – 3 डक

साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मॉर्न मोर्केल इस लिस्ट में नंबर 5 पर हैं, मोर्केल भी जहीर के बराबर इस सूची में शामिल हैं. 20 मैचों में 12 पारियां खेलते हुए वे 3 बार बिना रन बनाए आउट हुए हैं.