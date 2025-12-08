हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gum Swelling Treatment: मसूड़ों से आ रहा है खून या मुंह से बदबू? घर पर बनाएं ये देसी टूथपेस्ट

Gum Swelling Treatment: मसूड़ों से आ रहा है खून या मुंह से बदबू? घर पर बनाएं ये देसी टूथपेस्ट

Gum Pain Home Remedies: गलत खानपान और सही से मंजन न करने से मसूड़ों की समस्या काफी तेजी से बढ़ रही है. चलिए आपको बताते हैं कि आप घर पर टूथपेस्ट बनाकर कैसे इसको हेल्दी रख सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 08 Dec 2025 12:52 PM (IST)
Preferred Sources

Ayurvedic Toothpaste For Gums: आजकल बड़ी संख्या में लोग मसूड़ों के दर्द से परेशान हैं. आज के दौर में यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जो शुरुआत में तो कम लेकिन बाद में इंसान के लिए खतरनाक साबित हो रही है. इस समस्या के पीछे हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें जैसे खराब ओरल हाइजीन, ज्यादा मीठा खाना, स्मोकिंग और डेली ब्रश न करने की आदत इसको ट्रिगर करती है. इसके चलते मसूड़ों के आसपास प्लाक और बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके चलते सूजन, खून आना और बदबू की दिक्कत होने लगती है. अगर आप समय पर इसका इलाज नहीं करवाते हैं, तो स्थिति दांतों की जड़ों तक और उनके गिरने तक पहुंच जाती है. चलिए आपको बताते हैं कि आप इस तरह की स्थिति से कैसे बच सकते हैं.

नेचुरल तरीकों से देखभाल

ज्यादातर लोग दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट का यूज करते हैं, जिसमें फ्लोराइड, ट्राइक्लोसन और आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस केमिकल मिलाए जाते हैं. इनका असर कुछ समय तक होता है, लेकिन समय के साथ ये दिक्कत देने लगते हैं. अगर आप लगातार इनका यूज करते हैं, तो मसूड़ों में जलन, मुंह की स्किन ड्रायनेस और एलर्जी जैसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. इससे खासतौर पर बच्चे और बड़े लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं. इसलिए सबसे जरूरी है कि नेचुरल तरीके से घर में बने टूथपेस्ट की तरफ देखा जाए, जो सेहत और दांतों के लिए पूरी तरह फायदेमंद हो.

घर पर कैसे बना सकते हैं टूथपेस्ट?

आप घर पर आसानी से आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बना सकते हैं. इसके लिए आपको भारी-भरकम चीजों की जरूरत नहीं होती है. बस आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है, जो असरदार टूथपेस्ट बनाने में आपकी मदद करें. इसमें 2 चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच नीम पाउडर, 1/2 चम्मच दालचीनी पाउडर और 2-3 बूंद पेपरमिंट ऑयल लें. इनको मिक्स करके आप कांच की शीशी में भरकर रख लें. जब आप सुबह और रात में मंजन करते हैं, तो इसका यूज करें. यह आपके दांतों और मसूड़ों के लिए फायदेमंद है और आपकी सेहत को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है.

घर के टूथपेस्ट के फायदे

घर पर तैयार किए गए इस देसी टूथपेस्ट में हर सामग्री किसी न किसी तरह से ओरल हेल्थ को फायदा पहुंचाती है. इसमें मौजूद बेकिंग सोडा दांतों की ऊपरी सतह पर जमा पीलापन और दाग हल्के करने में मदद करता है. नारियल तेल मुंह के भीतर मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को कम करता है, जबकि नीम पाउडर मसूड़ों को मजबूत बनाकर इंफेक्शन का खतरा घटाता है. दालचीनी अपने एंटीसेप्टिक गुणों से मुंह में होने वाले इंफेक्शन से लड़ती है, और पेपरमिंट तेल सांसों को ठंडक और ताजगी देता है. कुल मिलाकर, यह टूथपेस्ट पूरी तरह प्राकृतिक है और बिना किसी साइड इफेक्ट के दांत व मसूड़ों की देखभाल करता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 08 Dec 2025 12:52 PM (IST)
Bleeding Gums Causes Gum Pain Home Remedies Natural Toothpaste Benefits
प्राइवेसी पॉलिसी

