कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस

राजस्थान में कोटा जिले के प्रशासनिक तंत्र में सोमवार (8 दिसंबर) सुबह अफरा-तफरी मच गई, जब कोटा कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ. सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी तुरंत हरकत में आए और कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाकर सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया.

धमकी का ईमेल सुबह कलेक्टर कार्यालय की आधिकारिक मेल आईडी पर प्राप्त हुआ. ईमेल में खुद को केरल निवासी बताने वाले किसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है. कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल तलाशी अभियान शुरू किया गया है.

कोटा कलेक्ट्रेट को धमकी मिलने के कुछ समय बाद ही जयपुर में हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी मिलने के बाद हाई कोर्ट को खाली कराया गया. 5 दिनों में हाई कोर्ट को दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सुरक्षा एजेंसियां कोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं.

पुलिस को नहीं मिला कुछ संदिग्ध

डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दल और स्पेशल टीमों ने कलेक्ट्रेट के हर हिस्से की गहन जांच शुरू कर दी है. नगर निगम की फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई है. अधिकारियों के अनुसार, अभी तक किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा में कोई ढील न बरतते हुए जांच जारी है.

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में लगातार ऐसी धमकियों की घटनाएं सामने आ रही हैं. 5 दिसंबर को जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट को और 4 दिसंबर को अजमेर की दरगाह व कलेक्ट्रेट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इन सभी मामलों में अब तक कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है, लेकिन लगातार मिल रही धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है.

अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

पुलिस साइबर टीम ईमेल की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सहयोग बनाए रखें.

