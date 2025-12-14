एक्सप्लोरर
'मेरा लक्ष्य राज करना नहीं बल्कि...', UP बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी की पहली प्रतिक्रिया
Pankaj Chaudhary News: केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज करना नहीं बल्कि संगठन का नेतृत्व करना मेरा लक्ष्य है.
उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने रविवार (14 दिसंबर) को कार्यकर्ताओं को पार्टी की असली ताकत बताते हुए कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं पर राज करने के बजाय उनकी सेवा करके संगठन का नेतृत्व करेंगे. पदभार संभालने के बाद संगठन को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि पूरे राज्य में समर्पित भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो स्नेह और विश्वास दिखाया है, उससे वह बहुत भावुक हैं.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉ. अंजलि ने फ्लाइट में अमेरिकी महिला की जान बचाई, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कही यह बात
महाराष्ट्र
Exclusive: PM मोदी से मुलाकात के दौरान क्या हुई थी बात? प्रियंका चतुर्वेदी ने अब किया खुलासा
साउथ सिनेमा
'धुरंधर' के आगे तांडव मचा रही 'अखंडा 2', तीन दिन में ही वसूला इतना बजट
क्रिकेट
शतक पर शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी 103 दिनों तक नहीं खेल सकते इंटरनेशनल क्रिकेट, ICC का नियम बना वजह
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
लखनऊ की वो जगह जहां कभी जमा था लाखों टन कूड़ा, अब बना राष्ट्र प्रेरणा स्थल, सामने आईं 7 खास तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
संसद में मनाया गया सोनिया गांधी का जन्मदिन, अखिलेश यादव ने शेयर की खास तस्वीर, साथ दिखे ये सांसद
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL