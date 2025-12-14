उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने रविवार (14 दिसंबर) को कार्यकर्ताओं को पार्टी की असली ताकत बताते हुए कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ताओं पर राज करने के बजाय उनकी सेवा करके संगठन का नेतृत्व करेंगे. पदभार संभालने के बाद संगठन को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि पूरे राज्य में समर्पित भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो स्नेह और विश्वास दिखाया है, उससे वह बहुत भावुक हैं.