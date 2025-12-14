हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'आतंकियों ने हनुका की पहली कैंडल...', ऑस्ट्रेलिया में यहूदी फेस्टिवल के दौरान मास शूटिंग पर इजरायल का पहला रिएक्शन

ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर रविवार दोपहर हनुका त्योहार मना रहे यहूदियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. इसमें 10 लोगों की मौत की खबर है. इस हमले पर इजराइल के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 14 Dec 2025 04:42 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हनुका उत्सव के दौरान हुए आतंकी हमले पर इजराइल के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. इस हमले में कई यहूदी मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं. दो बंदूकधारियों ने सिडनी के बॉन्डी बीच पर उत्सव के दौरान गोलियां चलाई. इसमें लगभग 2 हजार  से ज्यादा लोग शामिल थे. 

इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे घिनौना कृत्य कहा है. साथ ही पीड़ितों के साथ एकजुटता जताई है. हर्जोग ने कहा, 'ठीक इसी समय ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हमारे बहन-भाईयों पर घिनौने तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है. यह उन यहूदियों पर हुआ क्रूर हमला है, जो बॉन्डी बीच पर हनुका की पहली मोमबत्ती जलाने गए थे. संपूर्ण राष्ट्र उनके साथ है. इस हमले ने पूरे देश के दिल को दहला दिया है. हम जल्द से जल्द घायलों के ठीक होने की प्रार्थना करते हैं. साथ ही उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने इस हमले में जान गंवाई.'

ऑस्ट्रेलिया सरकार से की अपील

इजराइली राष्ट्रपति ने ऑस्ट्रेलिया सरकार से अपील की है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते यहूदी विरोधी प्रतिक्रियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह भी किया है. इसके अलावा उन्होंने चेतावनी भी जारी की है. 

विदेश मंत्री गिदोन सार ने इस हमले को क्रूर हत्या बताया है. इसे ऑस्ट्रेलिया में सालों से चल रही यहूदी विरोधी उकसावे से जोड़ा है. सार ने एक्स पर लिखा- पिछले दो सालों में ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर यहूदी विरोधी उन्माद के परिणाम हैं. कई बार यहूदी विरोधी और भड़काऊ नारे लगाए गए हैं, जो आज सच हो गए हैं.  उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार जिसे अनगिनत बार चेतावनी के संकेत मिले थे, उसे होश में  आना चाहिए. 

ऊर्जा मंत्री क्या बोले?

ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने इस हमले की निंदा करते हुए, संवेदना व्यक्त की है. साथ ही दुनियाभर में यहूदी विरोधी भावना से लड़ने पर जोर दिया. कोहेन ने कहा, 'हम ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदी समुदाय के साथ उनके कठिन समय में खड़े हैं. मारे गए लोगों के प्रति संवेदना भेजते हैं. घायलों के ठीक होने की प्रार्थना करते हैं.'

उन्होंने कहा कि दुख की बात है कि दुनिया में यहूदी-विरोधी भावना अपना सिर उठा रही है, कमजोर नेताओं से समर्थन मिल रहा है जो आतंकवाद के आगे झुक जाते हैं और इजराइल के खिलाफ झूठे अभियानों में सहयोग करते हैं. हमें यहूदी-विरोधी भावना से हर तरह से लड़ना चाहिए.

हमले में 10 लोग मारे गए

ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर रविवार दोपहर हनुका त्योहार मना रहे यहूदियों पर दो हमलावारों ने फायरिंग की. इसमें 10 लोगों की मौत की खबर है. घटना के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हैं. तेज गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है.  फिलहाल दोनों हमलावरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. 

Published at : 14 Dec 2025 04:41 PM (IST)
Isaac Herzog WORLD NEWS AUSTRALIA Israeli Leaders Sydney Chanukah Attack
