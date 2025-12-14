हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: शादी से कुछ घंटे पहले अपने प्रेमी से मिलने पहुंची दुल्हन, भाई को बोली बस आखिरी बार मिलवा दे- वीडियो वायरल

Video: शादी से कुछ घंटे पहले अपने प्रेमी से मिलने पहुंची दुल्हन, भाई को बोली बस आखिरी बार मिलवा दे- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक दुल्हन अपने कजिन्स के साथ शादी से ठीक 2 घंटे पहले वक्त निकालकर एक सुनसान सड़क पर अपने पुराने प्यार से मिलने के लिए आती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 14 Dec 2025 03:08 PM (IST)
Preferred Sources

शादी दो लोगों का ही नहीं बल्कि दो दिलों और दो आत्माओं का भी मिलन होती है. लड़का लड़की के बीच में प्यार अगर ना हो तो जिंदगी आगे चलकर नर्क बन जाती है. ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक दुल्हन अपने पुराने प्यार को मिलने जब पहुंची तो इंटरनेट हैरान हो उठा. अपने भाई और कजिन से गुहार लगाते हुए कि बस आखिरी बार मिलवा दो और फिर पहले प्यार को देखकर भावुक होना इंटरनेट की जनता इसी मिलन पर दो भागों में बंट गई है. वीडियो वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

शादी से 2 घंटे पहले अपने आशिक से मिलने पहुंची दुल्हन

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक दुल्हन अपने कजिन्स के साथ शादी से ठीक 2 घंटे पहले वक्त निकालकर एक सुनसान सड़क पर अपने पुराने प्यार से मिलने के लिए आती है. वीडियो में दिख रहा है कि कार में बैठकर दुल्हन रो रही है इतने में गाड़ी रुकती है और सामने होता है दुल्हन का आशिक जिससे कभी साथ जीने और मरने की कसमें खाई थीं. लेकिन आज वक्त ने दोनों को ऐसी राह पर लाकर खड़ा कर दिया कि मिलने के लिए दोनों वक्त के मोहताज हैं और शायद आखिरी बार मिल रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aarav mavi (@chalte_phirte098)

गले लगकर खूब रोई

वीडियो में दिखता है कि दुल्हन रोते हुए कार से बाहर निकलती है और अपने आशिक से नाराजगी जाहिर करती है इसके बाद आशिक अपने हाथों से दुल्हन को दुलारता है और दुल्हन रोते हुए उसके गले लग जाती है. वीडियो अब वायरल हो रहा है और यूजर्स इसे लेकर बहस में पड़ गए हैं. हालांकि एबीपी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को chalte_phirte098 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दूल्हे की फील्डिंग सेट है. एक और यूजर ने लिखा...दूल्हे के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्यों किसी की जिंदगी खराब कर रही है बहन, अपने आशिक से ही ब्याह कर लेती.

Published at : 14 Dec 2025 03:08 PM (IST)
