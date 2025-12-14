BBL: बिग बैश लीग के डेब्यू मैच में फ्लॉप रहे बाबर आजम, लप्पा शॉट मारकर हुए आउट; टीम भी हारी
Babar Azam Flops On BBL Debut: सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम ने आज बिग बैश लीग में डेब्यू किया. उनका डेब्यू मुकाबला अच्छा नहीं रहा, वह सिर्फ 2 रन बना पाए.
बाबर आजम ने आज बिग बैश लीग में डेब्यू मैच खेला, लेकिन वह फ्लॉप रहे. सिडनी सिक्सर्स के लिए ओपन करने वाले बाबर सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने 5 गेंदें खेली, अन्य 2 गेंदों में भी वह बाल-बाल बचे थे. उनकी टीम भी ये मुकाबला हार गई.
पर्थ स्कोचर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. सिडनी सिक्सर्स के लिए डेनिएल ह्यूज और बाबर आजम ने पारी की शुरुआत की. सिडनी की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, ह्यूज आरोन हार्डी की गेंद पर पहले ही ओवर में आउट हो गए. वह खाता भी नहीं खोल पाए, ओवर की आखिरी गेंद बाबर आजम को मिली, जिसपे उन्होंने डिफेन्स किया.
डेब्यू मैच में 2 रन बनाकर आउट बाबर आजम
दूसरे ओवर की पांचवीं गेंद बाबर आजम ने डिफेन्स की. जोएल पेरिस ने अगली गेंद विकेट लेंथ पर डाली, जिस पर बाबर आजम ने हिट लगाया. गेंद हवा में गई, वो तो फील्डर से थोड़ी दूर गिर गई. ये कैच हो सकता था. काउच द्वारा डाले गए तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर बाबर आजम ने क़दमों का इस्तेमाल करते हुए बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन गेंद हवा में गई और 2 फील्डर्स के बीच में गिर गई. वह एक बार फिर बच गए. इस गेंद पर बाबर ने दौड़कर 2 रन लिए.
BABAR AZAM OUT FOR 2!#BBL15 pic.twitter.com/fqRiu8mewK— KFC Big Bash League (@BBL) December 14, 2025
लप्पा शॉट मारकर आउट हुए बाबर आजम
बाबर आजम को देखकर लगा नहीं कि वह इतने बड़े बल्लेबाज हैं, वह हर गेंद पर बस लप्पा शॉट खेल रहे थे. यानी सिर्फ बल्ला घुमा रहे थे. ब्रूडी काउच द्वारा डाले गए तीसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर बाबर ने ऐसा ही शॉट घुमाया, जिस पर वह कैच आउट हुए.
बारिश के कारण 11 ओवरों के इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सिडनी सिक्सर्स ने 5 विकेट पर 113 रन बनाए थे. जैक एडवर्ड्स ने 21 गेंदों में 46 रनों की अच्छी पारी खेली. इससे पहले जोश फिलिप ने 18 गेंदों में 28 रन बनाए थे.
114 के लक्ष्य को पर्थ स्कोचर्स ने 5 गेंद शेष रहते हासिल किया. कूपर कोनोली ने 31 गेंदों में 5 छक्के और 3 चौकों की मदद से 59 रन बनाए.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL