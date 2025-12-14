ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर रविवार (14 दिसंबर, 2025) को दिनदहाड़े गोलीबारी की घटना हुई है. दो हथियारबंद हमलावरों ने वहां मौजूद लोगों पर अंधाधुन गोली चलाई. इस मास शुटिंग में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है. रविवार का दिन होने के कारण बीच पर भारी संख्या में लोग जुटे थे. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहूदियों की तादाद अच्छी खासी थी. ये सभी यहां पर आठ दिवसीय पवित्र पर्व हनुक्का के पहले दिन के समारोह के लिए एकत्रित हुए थे. स्थानीय मीडिया के अनुसार, घटना के बाद सिडनी की सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी और पुलिस ने दोनों ही हमलावरों को पकड़ लिया है.

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने गोलीबारी पर एक बयान जारी किया है. उन्होंने कहा, “बोंडी के दृश्य चौंकाने वाले और परेशान करने वाले हैं. पुलिस और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स लोगों की जान बचाने के लिए मौके पर काम कर रहे हैं. मेरी संवेदनाएं हर पीड़ित व्यक्ति के साथ हैं. मैंने अभी-अभी एएफपी कमिश्नर और एनएसडब्ल्यू (न्यू साउथ वेल्स) प्रीमियर से बात की है. हम NSW पुलिस के साथ काम कर रहे हैं और जैसे ही और जानकारी सामने आएगी, हम आगे अपडेट देंगे. मैं आस-पास के लोगों से एनएसडब्ल्यू पुलिस की जानकारी फॉलो करने का आग्रह करता हूं.