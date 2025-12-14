हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Akhanda 2 Box Office Collection Day 3: 'धुरंधर' के आगे तांडव मचा रही 'अखंडा 2', तीन दिन में ही वसूला इतना बजट

Akhanda 2 Box Office Collection Day 3: 'धुरंधर' के आगे तांडव मचा रही 'अखंडा 2', तीन दिन में ही वसूला इतना बजट

Akhanda 2 Box Office Collection Day 3: 'धुरंधर' की धाकड़ कमाई के बीच 'अखंडा 2- तांडवम्' ने भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमा ली है. नंदमुरी बालाकृष्ण की ये माइथोलॉजिकल फिल्म हर रोज करोड़ों कमा रही है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 14 Dec 2025 04:20 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ स्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की फिल्म 'अखंडा 2- तांडवम्' रिलीज हो चुकी है. 12 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म दर्शकों का दिल जीत रही है. इससे पहले रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' रिलीज हुई थी जो अब तक बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ मार रही है. इस बीच 'अखंडा 2- तांडवम्' ने भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमा ली है और दमदार कमाई कर रही है.

'अखंडा 2- तांडवम्' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबित 'अखंडा 2- तांडवम्' ने बॉक्स ऑफिस पर 22.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी.
  • दूसरे दिन भी नंदमुरी बालाकृष्ण की माइथोलॉजिकल फिल्म ने 15.6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • अब तीसरे दिन भी 'अखंडा 2- तांडवम्' अब तक (शाम 4 बजे) 6.37 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है.
  • घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब फिल्म का कुल कलेक्शन 44.47 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
  • फिल्म ने प्रीव्यू में भी 8 करोड़ रुपए कमाए थे जिसके साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 52.47 करोड़ रुपए हो जाता है.

'अखंडा 2- तांडवम्' ने वसूला इतना बजट
कोइमोई की रिपोर्ट की मानें तो 'अखंडा 2- तांडवम्' का बजट 200 करोड़ रुपए है. भारत में 44.47 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके फिल्म ने अपने बजट का 22.235 प्रसेंट रिकवर कर लिया है. फिल्म अभी अपना बजट वसूल करने से दूर है, वहीं हिट होने के लिए फिल्म को लंबा इंतजार करना होगा. क्योंकि किसी भी फिल्म को हिट कहलाने के लिए अपने बजट से दोगुना कमाना होता है. ऐसे में 'अखंडा 2- तांडवम्' को भी करीब 400 करोड़ रुपए का कारोबार करना है.

'अखंडा 2- तांडवम्' नंदमुरी बालाकृष्ण की 2021 में रिलीज हुई फिल्म 'अंखडा' का सीक्वल है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 89 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

अखंडा 2: तांडवम् की स्टार कास्ट
'अखंडा 2- तांडवम्' थिएटर्स में तेलुगु के साथ-साथ तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषा में भी रिलीज हुई है. फिल्म को बोयापति सरिनू ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में नंदमुरी बालाकृष्ण लीड रोल में हैं. उनके साथ संयुक्ता मेनन, आधी पिनिसेट्टी, हर्षाली मल्होत्रा, कबीर दूहन सिंह और सास्वता चटर्जी भी अहम किरदार अदा करते नजर आए हैं.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 14 Dec 2025 04:14 PM (IST)
Tags :
Nandamuri Balakrishna Dhurandhar Akhanda 2 Akhanda 2 Box Office Collection
