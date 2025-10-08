एक्सप्लोरर
Trump Tariffs: भारत की किन-किन चीजों पर टैरिफ लगा चुके ट्रंप? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
Trump Tariffs: ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की वजह से भारत पर काफी बड़ा असर पड़ रहा है. आइए जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने किन-किन चीजों पर टैरिफ लगाया है.
Trump Tariffs: डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर हाल ही में भारी टैरिफ लगाया है. इस टैरिफ को दो चरणों में लागू किया गया था और अब यह 50% तक पहुंच गया है. अमेरिका के इस कदम के बाद रत्न और आभूषण से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी तक भारत के कई उद्योग बूरी तरह से प्रभावित हुए हैं. आइए जानते हैं ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ में भारत के कौन-कौन से उत्पाद शामिल हैं.
Published at : 08 Oct 2025 11:25 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
