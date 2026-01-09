कान से डालो नाक से निकालो... गांव के लड़के का टैलेंट देख उड़ जाएंगे होश; वीडियो वायरल

आज के समय में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है. कभी कोई मजेदार वीडियो वायरल हो जाता है, तो कभी किसी का अजीबोगरीब टैलेंट लोगों को हैरान कर देता है. इंटरनेट की दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. यहां छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक के लोग अपने हुनर से सबका ध्यान खींच लेते है.

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. यह वीडियो एक गांव के लड़के का है, जो ऐसा काम करता नजर आ रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है.

कान से डालो, नाक से निकालो लड़के ने दिखाया अजीब टैलेंट

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक गांव का लड़का नजर आता है, जो अपने शरीर से जुड़ा एक बेहद अजीब और चौंकाने वाला हुनर दिखाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का एक पतली सीख या तार जैसी चीज को अपने कान में डालता है और कुछ ही पलों में उसे अपनी नाक से बाहर निकाल देता है.

यह सब देखकर वहां मौजूद लोग ही नहीं, बल्कि वीडियो देखने वाले सोशल मीडिया यूजर्स भी दंग रह जाते हैं. इतना ही नहीं, यह कारनामा दिखाने के बाद लड़का मुस्कुराता हुआ नजर आता है, जैसे उसके लिए यह कोई आम बात हो.

वीडियो देखकर लोगों के उड़ गए होश

इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादातर लोग हैरानी जता रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसा टैलेंट पहले कभी नहीं देखा. वहीं कुछ लोग इसे मजाकिया अंदाज में ले रहे हैं तो कुछ इसे खतरनाक भी बता रहे हैं.

हालांकि लड़के का यह टैलेंट लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है और इसी वजह से वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

कहां से हुआ वीडियो वायरल?

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हुआ है. इसे @manz39754 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं. इसके अलावा, वीडियो पर लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं, जिनमें लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

यूजर्स दे रहे हैं मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा,भाई ये टैलेंट स्कूल में क्यों नहीं सिखाया जाता तो वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा,डॉक्टर भी देखकर हैरान हो जाएंगे. कुछ लोग इसे भगवान का दिया हुआ अजीब तोहफा बता रहे हैं, तो कुछ यूजर्स लड़के की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें और दिखा लो स्वैग... बर्फ पर कर रहे थे स्टंट, पैर फिसला और हो गया सत्यानाश; वीडियो वायरल