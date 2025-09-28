हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजTop Party Cities: भारत के किन शहरों में सबसे ज्यादा होती हैं पार्टियां? जान लें टॉप-5 शहरों के नाम

Top Party Cities: भारत के किन शहरों में सबसे ज्यादा होती हैं पार्टियां? जान लें टॉप-5 शहरों के नाम

Top Party Cities: भारत में धीरे-धीरे पार्टी कल्चर बनता जा रहा है. यहां कई शहरों में शानदार नाइटलाइफ देखने को मिलती है. आज हम बात करेंगे उन शहरों के बारे में जो अपनी शानदार पार्टी के लिए जाने जाते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 28 Sep 2025 02:06 PM (IST)
Top Party Cities: भारत में धीरे-धीरे पार्टी कल्चर बनता जा रहा है. यहां कई शहरों में शानदार नाइटलाइफ देखने को मिलती है. आज हम बात करेंगे उन शहरों के बारे में जो अपनी शानदार पार्टी के लिए जाने जाते हैं.

Top Party Cities: भारत त्योहारों और उत्सवों का देश है. वैसे तो यहां साल भर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं लेकिन देश के कई आधुनिक शहरों में नाइटलाइफ का एक अनोखा और शानदार कल्चर बनता जा रहा है. भारत के कई शहर अपनी शानदार पार्टी कल्चर के लिए मशहूर हैं. यहाँ हाई एनर्जी नाइटक्लब से लेकर लाउंज तक सब कुछ मिलता है. आइए जानते हैं भारत के उन टॉप 5 शहरों के बारे में जहां पर पार्टी कभी नहीं रुकती.

1/6
मुंबई जिसे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी माना जाता है देश के सबसे शानदार नाइटलाइफ अनुभव के लिए भी मशहूर है. रूफटॉप बार से लेकर बांद्रा और लोअर परेल के ट्रेंडी नाइट क्लब तक मुंबई में आपको पार्टी करने की कई शानदार जगह मिलेंगी.
मुंबई जिसे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी माना जाता है देश के सबसे शानदार नाइटलाइफ अनुभव के लिए भी मशहूर है. रूफटॉप बार से लेकर बांद्रा और लोअर परेल के ट्रेंडी नाइट क्लब तक मुंबई में आपको पार्टी करने की कई शानदार जगह मिलेंगी.
2/6
दिल्ली में आपको वीकेंड पर एक शानदार पार्टी का माहौल नजर आएगा. साउथ दिल्ली के शानदार लाउंज से लेकर हौज खास विलेज के अंडरग्राउंड क्लब तक दिल्ली में पार्टी कल्चर काफी ज्यादा रम चुका है. यहां पर अक्सर इंटरनेशनल डीजे परफॉर्म करते नजर आते हैं.
दिल्ली में आपको वीकेंड पर एक शानदार पार्टी का माहौल नजर आएगा. साउथ दिल्ली के शानदार लाउंज से लेकर हौज खास विलेज के अंडरग्राउंड क्लब तक दिल्ली में पार्टी कल्चर काफी ज्यादा रम चुका है. यहां पर अक्सर इंटरनेशनल डीजे परफॉर्म करते नजर आते हैं.
3/6
बैंगलोर की नाइटलाइफ यहां के बड़े आईटी सेक्टर और युवा आबादी की वजह से काफी ज्यादा मशहूर है. यहां आपको देर रात तक क्लब और म्यूजिक लाउंज का कल्चर देखने को मिलेगा. आपको बता दें कि बैंगलोर को 'भारत की पब राजधानी' भी कहा जाता है.
बैंगलोर की नाइटलाइफ यहां के बड़े आईटी सेक्टर और युवा आबादी की वजह से काफी ज्यादा मशहूर है. यहां आपको देर रात तक क्लब और म्यूजिक लाउंज का कल्चर देखने को मिलेगा. आपको बता दें कि बैंगलोर को 'भारत की पब राजधानी' भी कहा जाता है.
4/6
गोवा अपनी बीच पार्टियों के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है. अब चाहे वह फुल मून बीच फेस्टिवल हो या फिर ट्रान्स पार्टी यहां आपको शानदार क्लब नाइट देखने को मिलेगी. गोवा में आप बोट पार्टी का भी अनुभव उठा सकते हैं.
गोवा अपनी बीच पार्टियों के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है. अब चाहे वह फुल मून बीच फेस्टिवल हो या फिर ट्रान्स पार्टी यहां आपको शानदार क्लब नाइट देखने को मिलेगी. गोवा में आप बोट पार्टी का भी अनुभव उठा सकते हैं.
5/6
कोलकाता का पार्टी कल्चर काफी ज्यादा अनोखा है. यहां आपको शानदार पब और रूफटॉप बार के साथ लाइव म्यूजिक के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे. इन पार्टी में जैज, रॉक और इलेक्ट्रॉनिक संगीत के कई कार्यक्रम होते रहते हैं.
कोलकाता का पार्टी कल्चर काफी ज्यादा अनोखा है. यहां आपको शानदार पब और रूफटॉप बार के साथ लाइव म्यूजिक के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे. इन पार्टी में जैज, रॉक और इलेक्ट्रॉनिक संगीत के कई कार्यक्रम होते रहते हैं.
6/6
यह सभी शहर पार्टी का एक शानदार अनुभव देते हैं. अब चाहे फिर यह मुंबई और दिल्ली का क्लबिंग कल्चर हो या फिर गोवा की बीच पार्टी, आपको हर तरफ एक अलग एडवेंचर देखने को मिलेगा.
यह सभी शहर पार्टी का एक शानदार अनुभव देते हैं. अब चाहे फिर यह मुंबई और दिल्ली का क्लबिंग कल्चर हो या फिर गोवा की बीच पार्टी, आपको हर तरफ एक अलग एडवेंचर देखने को मिलेगा.
Published at : 28 Sep 2025 02:06 PM (IST)
Tags :
Indian Nightlife Party Cities Mumbai Nightlife

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Tejas Vs JF-17: भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IPO Alert: Manas Polymers & Energies Ltd IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
रिश्तेदार की मौत के बाद Nominee Accounts बंद करना हुआ आसान! RBI ने बनाए नए सख्त नियम| Paisa Live
IPO Alert: Jinkushal Industries Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
BSNL का स्वदेशी 4G launch | मोदी जी ने दिखाई हरी झंडी | 5G और 6G भी जल्द!| Paisa Live
Hospital Brawl: महिला Doctor और ASHA Worker में मारपीट, Video Viral

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tejas Vs JF-17: भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
ऑटो
कीमत 10 लाख से कम, हाइब्रिड इंजन और सनरूफ के साथ जल्द आ रहीं नई SUVs, देखें लिस्ट
कीमत 10 लाख से कम, हाइब्रिड इंजन और सनरूफ के साथ जल्द आ रहीं नई SUVs, देखें लिस्ट
इंडिया
Vijay Rally Stampede: चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
जनरल नॉलेज
Indian Sweets: भारत के इन राज्यों में खाई जाती है सबसे ज्यादा मिठाई, जानिए लिस्ट में कितने नंबर पर है आपका राज्य
भारत के इन राज्यों में खाई जाती है सबसे ज्यादा मिठाई, जानिए लिस्ट में कितने नंबर पर है आपका राज्य
यूटिलिटी
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
Embed widget