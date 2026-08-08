सबसे ज्यादा LPG किन देशों को बेचता है अमेरिका, भारत किस नंबर पर?

US LPG Exports By Country: जब भी LPG उत्पादन की बात आती है तो पूरी दुनिया में अमेरिका का डंका बजता है. अपने मजबूत शैल गैस के दम पर अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा LPG गैस उत्पादक और निर्यातक देश बन चुका है. आज दुनिया के कई सारे देश अपनी कुकिंग गैस के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका सबसे ज्यादा LPG गैस किन देशों को निर्यात करता है और भारत अपनी LPG गैस आपूर्ति का कितना अमेरिका से मंगवाता है. आइए जानते है इस बारे में...

अमेरिकी गैस के सबसे बड़े खरीदार देश

वैश्विक व्यापार के आंकड़ो के अनुसार, अमेरिका अपने LPG गैस के भंड़ार को दुनिया के दर्जनों देशों को भेजता है और इससे भारी मुनाफा कमाता है. अमेरिकी गैस के सबसे बड़े खरीदारों में सबसे पहले नंबर पर जापान का नाम आता है. जापान अपनी गैस आपूर्ति के लिए अमेरिका पर निर्भर है. यह देश अमेरिका से सबसे ज्यादा LPG गैस खरिदता है. इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन आता है, जो अपनी तेजी से बढ़ती फैक्ट्रियों और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अमेरिका से भारी मात्रा में ईंधन खरीदता है. मैक्सिको पड़ोसी देश होने और नजदीकी भौगोलिक स्थिति के कारण मैक्सिको अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है. दक्षिण कोरिया इसके बाद चौथे बड़े बाजार के रूप में दक्षिण कोरिया का नंबर आता है.

भारत किस नंबर पर

अगर वैश्विक स्तर पर बात करें, तो पारंपरिक रूप से भारत अमेरिका के शीर्ष 5 बड़े खरीदारों में शामिल रहा है. हालांकि, हाल ही में भारतीय आयात के मामले में एक ऐतिहासिक उलटफेर देखने को मिला है. भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% LPG दूसरे देशों से आयात करता है. पहले भारत अपनी 90% गैस खाड़ी देशों जैसे कतर, सऊदी अरब और यूएई से मंगाता था, लेकिन हालिया समय में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही ठप होने से भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है.

भारत ने आपातकालीन कदम उठाते हुए अमेरिका से रिकॉर्ड तोड़ गैस खरीदना शुरू कर दिया. कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म Kpler के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जनवरी से जुलाई के बीच अमेरिका ने भारत को रिकॉर्ड 36 लाख टन LPG की सप्लाई की है. इस भारी उछाल के कारण अमेरिका अब भारत का नंबर-1 सबसे बड़ा LPG आपूर्तिकर्ता बन गया है, जिसने खाड़ी देशों को भी पीछे छोड़ दिया है. भारत के कुल एलपीजी आयात में अमेरिकी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है.

यह भी पढ़ेंः भारत में कौन विदेशी चंदा ले सकता है, कौन नहीं? जानें नियम

भारत के लिए क्यों जरुरी है यह बदलाव

खाड़ी देशों में युद्ध जैसी स्थिति होने पर भी भारत में रसोई गैस की किल्लत नहीं होगी क्योंकि अब हमारे पास अमेरिका जैसा मजबूत विकल्प है. साथ ही भारत सरकार ने योजना बनाई है कि साल 2027 तक देश की कुल जरूरत की कम से कम 25% एलपीजी सीधे अमेरिका से ही मंगाई जाएगी ताकि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत रहे.

यह भी पढ़ेंः भारत में सबसे ज्यादा कहां बनता है एथेनॉल, देख लें नाम