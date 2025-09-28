हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Indian Dangerous Villages: ये हैं देश के सबसे खतरनाक 5 गांव, जहां हर वक्त मंडराती रहती है मौत

Indian Dangerous Villages: ये हैं देश के सबसे खतरनाक 5 गांव, जहां हर वक्त मंडराती रहती है मौत

Indian Dangerous Villages: भारत में आपको घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह देखने को मिलेंगी. लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उन गांवों के बारे में जहां पर कदम कदम पर खतरा है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 28 Sep 2025 05:56 PM (IST)
Indian Dangerous Villages: भारत में आपको घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह देखने को मिलेंगी. लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उन गांवों के बारे में जहां पर कदम कदम पर खतरा है.

Indian Dangerous Villages: भारत अपनी खूबसूरती से यूं तो पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है, लेकिन यहां कुछ ऐसे गांव भी है जहां पर कदम कदम पर खतरा है. जंगली जानवरों के हमले से लेकर प्राकृतिक आपदाओं और डरावनी कहानियां तक इन गांवों में जिंदगी काफी ज्यादा जोखिम भरी है. इन इलाकों में रहने वाले लोगों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है. आज हम जानेंगे भारत के उन पांच सबसे खतरनाक गांवों के बारे में जहां पर मौत हर वक्त मंडराती रहती है.

1/6
दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल सुंदरबन अपने बाघों की वजह से काफी ज्यादा खतरनाक है. गांव के लोगों को लगातार बाघों के हमले का खतरा रहता है. ऐसा इसलिए क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर भोजन और अपने इलाके की तलाश में अक्सर ही इंसानों की बस्तियों में घुस जाते हैं.
दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल सुंदरबन अपने बाघों की वजह से काफी ज्यादा खतरनाक है. गांव के लोगों को लगातार बाघों के हमले का खतरा रहता है. ऐसा इसलिए क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर भोजन और अपने इलाके की तलाश में अक्सर ही इंसानों की बस्तियों में घुस जाते हैं.
2/6
सोनपुर जिले में बसा शेतपाल गांव जिसे सांपों का गांव भी कहा जाता है काफी ज्यादा खतरनाक है. यहां पर जहरीले कोबरा घरों के आसपास घूमते रहते हैं. हालांकि गांव के लोग उन्हें पवित्र मानते हैं और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचते. यहां पर सांप के काटने से मौत की खबरें यूं तो कम है लेकिन इन खतरनाक सांपों की मौजूदगी इस गांव को काफी ज्यादा खतरनाक बनाती है.
सोनपुर जिले में बसा शेतपाल गांव जिसे सांपों का गांव भी कहा जाता है काफी ज्यादा खतरनाक है. यहां पर जहरीले कोबरा घरों के आसपास घूमते रहते हैं. हालांकि गांव के लोग उन्हें पवित्र मानते हैं और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचते. यहां पर सांप के काटने से मौत की खबरें यूं तो कम है लेकिन इन खतरनाक सांपों की मौजूदगी इस गांव को काफी ज्यादा खतरनाक बनाती है.
3/6
सागर जिले के नैरादेही वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के पास बसा मोहाली गांव बाघ और तेंदुए के हम लोग के खतरे से घिरा हुआ है. यह गांव घने जंगलों के पास बसा हुआ है और इस वजह से जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है.
सागर जिले के नैरादेही वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के पास बसा मोहाली गांव बाघ और तेंदुए के हम लोग के खतरे से घिरा हुआ है. यह गांव घने जंगलों के पास बसा हुआ है और इस वजह से जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है.
4/6
जम्मू कश्मीर के कुछ गांव ऐसे नाजुक इलाकों में बसे हुए हैं जहां पर भूस्खलन, बादल फटना और भूकंप आना आम बात है. खड़ी ढ़लाने और भारी बारिश यहां के खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा देती है. यह जगह खूबसूरत तो है लेकिन यहां पर जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल है.
जम्मू कश्मीर के कुछ गांव ऐसे नाजुक इलाकों में बसे हुए हैं जहां पर भूस्खलन, बादल फटना और भूकंप आना आम बात है. खड़ी ढ़लाने और भारी बारिश यहां के खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा देती है. यह जगह खूबसूरत तो है लेकिन यहां पर जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल है.
5/6
जैसलमेर के पास बसा कुलधरा गांव अपनी भूतिया कहानियां से घिरा हुआ है. 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को अचानक छोड़ दिया था. तभी से यह गांव खंडार हो गया है और यहां स्थानीय लोग और पर्यटक भी बड़ी सावधानी से जाते हैं.
जैसलमेर के पास बसा कुलधरा गांव अपनी भूतिया कहानियां से घिरा हुआ है. 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को अचानक छोड़ दिया था. तभी से यह गांव खंडार हो गया है और यहां स्थानीय लोग और पर्यटक भी बड़ी सावधानी से जाते हैं.
6/6
जंगली जानवरों के अलावा प्राकृतिक आपदाएं और स्थानीय कहानियां भी इन गांवों के खतरे को बढ़ाती हैं. यहां के ग्रामीणों को हमेशा सावधान रहना पड़ता है और अपनी दिनचर्या को उसी मुताबिक बदलना पड़ता है.
जंगली जानवरों के अलावा प्राकृतिक आपदाएं और स्थानीय कहानियां भी इन गांवों के खतरे को बढ़ाती हैं. यहां के ग्रामीणों को हमेशा सावधान रहना पड़ता है और अपनी दिनचर्या को उसी मुताबिक बदलना पड़ता है.
Published at : 28 Sep 2025 05:56 PM (IST)
Dangerous Villages India Sundarbans Tiger Attacks Himalayan Landslides

