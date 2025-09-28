सोनपुर जिले में बसा शेतपाल गांव जिसे सांपों का गांव भी कहा जाता है काफी ज्यादा खतरनाक है. यहां पर जहरीले कोबरा घरों के आसपास घूमते रहते हैं. हालांकि गांव के लोग उन्हें पवित्र मानते हैं और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचते. यहां पर सांप के काटने से मौत की खबरें यूं तो कम है लेकिन इन खतरनाक सांपों की मौजूदगी इस गांव को काफी ज्यादा खतरनाक बनाती है.