एक्सप्लोरर
कौन था ताजमहल और लाल किले का मेन आर्किटेक्ट, नायाब इमारतों के बदले उसे कितनी मिली थी सैलरी?
Taj Mahal Architect: ताजमहल और लाल किले की भव्यता के पीछे एक बेहतरीन आर्किटेक्ट की मेहनत और तकनीक छिपी है. आइए जानें कि उस वक्त उनको कितनी सैलरी मिली थी.
दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल और भव्य लाल किले के पीछे कौन था मास्टर माइंड? क्या सच में उनकी मेहनत का सही इनाम मिला? 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां की आज्ञा पर बनाई गई इन इमारतों की भव्यता आज भी लोगों को चकित करती है. इतिहास के पन्नों में छिपी एक कहानी है, जहां कला, वास्तुकला और तकनीक के संगम से एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया, जिसने न सिर्फ शिल्पकला को नई ऊंचाई दी, बल्कि अपनी मेहनत का अनूठा वेतन भी पाया था. आइए उस आर्किटेक्ट के बारे में जानें.
1/7
2/7
Published at : 01 Jan 2026 08:58 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
कौन था ताजमहल और लाल किले का मेन आर्किटेक्ट, नायाब इमारतों के बदले उसे कितनी मिली थी सैलरी?
जनरल नॉलेज
6 Photos
बिना खाना खाए कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं सांप? हकीकत जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
जनरल नॉलेज
6 Photos
देश में कितनी तरह के हैं रेलवे स्टेशन? जंक्शन-सेंट्रल के अलावा बाकी के बारे में भी जानें सबकुछ
जनरल नॉलेज
7 Photos
देश-दुनिया में कैसे हो रही नया साल मनाने की तैयारी? शानदार तस्वीरों में देखें जश्न की धूमधाम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'यूक्रेन के साथ जंग रूस की जीत के साथ होगी खत्म...', नए साल पर राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा दावा
महाराष्ट्र
शिवसेना नेता का एबी फॉर्म छीन कर निगल गए एकनाथ शिंदे के ही उम्मीदवार, गजब है यह महानगरपालिका चुनाव
इंडिया
नए साल के पहले दिन हो गई बारिश! यूपी-दिल्ली, बिहार से राजस्थान तक मौसम कैसा? जानें
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान की कप्तानी कौन करेगा, हो गया फैसला, टीम में इस मिस्ट्री स्पिनर को नहीं मिली जगह
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
कौन था ताजमहल और लाल किले का मेन आर्किटेक्ट, नायाब इमारतों के बदले उसे कितनी मिली थी सैलरी?
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion