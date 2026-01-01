कौन था ताजमहल और लाल किले का मेन आर्किटेक्ट, नायाब इमारतों के बदले उसे कितनी मिली थी सैलरी?

17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया. ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ. इस भव्य निर्माण के पीछे मुख्य वास्तुकार का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था.