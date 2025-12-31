स्पाइस जेट एयरलाइन के मालिक कौन, किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्पाइसजेट एयरलाइन के मालिक और संस्थापक अजय सिंह है. वह स्पाइस जेट के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है. मौजूदा समय में कंपनी के फैसले और रणनीति उनकी अगुवाई में ही तय होती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 31 Dec 2025 07:05 AM (IST)
स्पाइसजेट एयरलाइन के मालिक और संस्थापक अजय सिंह है. वह स्पाइस जेट के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है. मौजूदा समय में कंपनी के फैसले और रणनीति उनकी अगुवाई में ही तय होती है.

देश की प्रमुख लो कॉस्ट एयरलाइन में शामिल स्पाइस जेट एक बार फिर चर्चा में है. दरअसल उत्तर भारत में कोहरे के चलते कई एयरलाइन के साथ स्पाइस जेट की फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई है. फ्लाइट कैंसिल होने के साथ ही स्पाइस जेट को लेकर कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठने लगा है कि आखिर स्पाइस जेट का मालिक कौन है और वह किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि स्पाइस जेट के मालिक कौन है और वह किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं.

स्पाइसजेट एयरलाइन के मालिक और संस्थापक अजय सिंह है. वह स्पाइस जेट के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है. मौजूदा समय में कंपनी के फैसले और रणनीति उनकी अगुवाई में ही तय होती है.
स्पाइसजेट एयरलाइन के मालिक और संस्थापक अजय सिंह है. वह स्पाइस जेट के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है. मौजूदा समय में कंपनी के फैसले और रणनीति उनकी अगुवाई में ही तय होती है.
अजय सिंह का जन्म और पालन पोषण दिल्ली में हुआ. उनके पिता राजस्थान के अलवर से और मां उत्तर प्रदेश के मेरठ से थी. उन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की.
अजय सिंह का जन्म और पालन पोषण दिल्ली में हुआ. उनके पिता राजस्थान के अलवर से और मां उत्तर प्रदेश के मेरठ से थी. उन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की.
