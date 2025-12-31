एक्सप्लोरर
स्पाइस जेट एयरलाइन के मालिक कौन, किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक?
स्पाइसजेट एयरलाइन के मालिक और संस्थापक अजय सिंह है. वह स्पाइस जेट के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है. मौजूदा समय में कंपनी के फैसले और रणनीति उनकी अगुवाई में ही तय होती है.
देश की प्रमुख लो कॉस्ट एयरलाइन में शामिल स्पाइस जेट एक बार फिर चर्चा में है. दरअसल उत्तर भारत में कोहरे के चलते कई एयरलाइन के साथ स्पाइस जेट की फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई है. फ्लाइट कैंसिल होने के साथ ही स्पाइस जेट को लेकर कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठने लगा है कि आखिर स्पाइस जेट का मालिक कौन है और वह किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि स्पाइस जेट के मालिक कौन है और वह किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं.
