पानी के ऊपर भी तैर सकता है इस देश का सिक्का, जानें कितना होता है इसका वजन?

जापान का 1 येन का सिक्का खास माना जाता है, क्योंकि यह पानी में आसानी से डूबता नहीं है. अगर इस सिक्के को धीरे से पानी की सतह पर रखा जाए तो यह तैरता रहता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 01 Jan 2026 08:30 AM (IST)
आमतौर पर दुनिया भर में यह माना जाता है कि सिक्कों को पानी में डालते ही वह डूब जाते हैं. वहीं हमने भी रोजमर्रा की जिंदगी में यही देखा और समझा है. लेकिन एक ऐसा सिक्का भी दुनिया में मौजूद है, जो इस नॉर्मल सोच को पूरी तरह बदल देता है. यह सिक्का पानी की सतह पर रखने पर डूबने की बजाय तैरता रहता है और इसी वजह से सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब तक इस पर खूब चर्चा होती रहती है. पहली नजर में यह सिक्का किसी ट्रिक के जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे पूरा विज्ञान छिपा है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन से देश का सिक्का पानी के ऊपर भी तैर सकता है और उसका वजन कितना होता है.

दरअसल जापान अपनी तकनीक, संस्कृति और अनोखे नियमों के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां की करेंसी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी है जो लोगों को सबसे ज्यादा हैरान करता है. जापान की करेंसी में ही शामिल एक ऐसा सिक्का है जो पानी में डालने पर डूबता नहीं है, बल्कि तैरता रहता है.
जापान का 1 येन का सिक्का खास माना जाता है, क्योंकि यह पानी में आसानी से डूबता नहीं है. अगर इस सिक्के को धीरे से पानी की सतह पर रखा जाए तो यह तैरता रहता है. हालांकि ज्यादा जोर लगाने पर यह पानी में चला जाता है, लेकिन बिना फोर्स के इसका तैरना लोगों को हैरान कर देता है.
Published at : 01 Jan 2026 08:30 AM (IST)
