पानी के ऊपर भी तैर सकता है इस देश का सिक्का, जानें कितना होता है इसका वजन?

जापान का 1 येन का सिक्का खास माना जाता है, क्योंकि यह पानी में आसानी से डूबता नहीं है. अगर इस सिक्के को धीरे से पानी की सतह पर रखा जाए तो यह तैरता रहता है. हालांकि ज्यादा जोर लगाने पर यह पानी में चला जाता है, लेकिन बिना फोर्स के इसका तैरना लोगों को हैरान कर देता है.