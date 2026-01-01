एक्सप्लोरर
बिना खाना खाए कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं सांप? हकीकत जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश
अगर सांप को लंबे समय तक खाना या पानी न मिले, तो वह कितने दिन तक जिंदा रह सकता है. इसका जवाब जानकर आप चौंक सकते हैं, क्योंकि सांपों की सहनशक्ति आम जीवों से कहीं ज्यादा होती है.
सांपों को लेकर लोगों के मन में हमेशा कई तरह की बातें आती रहती है. कोई उन्हें डरावना मानता है, तो कोई रहस्यमय. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर सांप को लंबे समय तक खाना या पानी न मिले, तो वह कितने दिन तक जिंदा रह सकता है. इसका जवाब जानकर आप चौंक सकते हैं, क्योंकि सांपों की सहनशक्ति आम जीवों से कहीं ज्यादा होती है. दुनिया में सांपों की हजारों प्रजातियां हैं और हर प्रजाति की लाइफस्टाइल अलग होती है. तो आइए आज जानते हैं कि बिना खाना खाए कितने दिन तक सांप जिंदा रह सकते हैं.
Published at : 01 Jan 2026 08:16 AM (IST)
