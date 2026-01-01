बिना खाना खाए कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं सांप? हकीकत जान लेंगे तो उड़ जाएंगे होश

ज्यादातर सांप 10 से 12 दिन तक बिना खाना और पानी के जिंदा रह सकते हैं. लेकिन कुछ खास प्रजातियों के सांप ऐसे भी होते हैं, जो कई महीनों से लेकर लगभग 2 साल तक बिना कुछ खाए-पिए जिंदा रह सकते हैं. यह उनकी धीमी पाचन क्रिया और कम एनर्जी खर्च करने की क्षमता की वजह से संभव होता है.