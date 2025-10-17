यूरेनस और नेपच्यून का वातावरण मीथेन गैस से भरा हुआ है. यही वजह है कि इन ग्रहों पर हीरों की बारिश होती है. मीथेन में कार्बन होता है और इन ग्रहों पर मौजूद काफी ज्यादा दबाव और तापमान की स्थितियों में मीथेन के मॉलेक्युल्स टूट जाते हैं. यह कार्बन पार्टिकल्स के निर्माण का पहला चरण होता है जो बाद में हीरे का निर्माण करते हैं.