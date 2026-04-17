एक्सप्लोरर
Tcs Nashik Case: क्या होती है कॉर्पोरेट ग्रूमिंग, इसमें कैसे किया जाता है लोगों का ब्रेनवॉश?
कॉर्पोरेट ग्रूमिंग पेशेवर दुनिया का वह काला सच है, जहां भरोसे की आड़ में कर्मचारियों का मानसिक शोषण किया जाता है. नासिक के टीसीएस दफ्तर में महिलाओं द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने इसे सच साबित किया है.
Tcs Nashik Case: ऑफिस में बॉस का सहयोगात्मक होना एक वरदान की तरह लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही अतिरिक्त अपनापन कभी-कभी एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है? महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस (TCS) कार्यालय में महिला कर्मचारियों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों ने कॉर्पोरेट ग्रूमिंग पर एक नई बहस छेड़ दी है. आइए समझते हैं कि यह कैसे काम करता है.
1/9
2/9
Published at : 17 Apr 2026 05:36 PM (IST)
जनरल नॉलेज
10 Photos
क्या हवाई जहाज में भी लगे होते हैं साइड व्यू मिरर, प्लेन के दोनों तरफ कैसे देखते हैं पायलट?
जनरल नॉलेज
11 Photos
मिट्टी..उबटन से नहाने वाले भारत में कैसे हुई साबुन की एंट्री, जिसने बदल दी भारतीयों की सुबह?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
राहुल गांधी ने हाथ में क्यों बांध रखी है पट्टी, आखिर उन्हें हुआ क्या है?
जनरल नॉलेज
लोकसभा में सांसदों को कैसे मिलता है बोलने का वक्त, क्या होता है अलॉटमेंट प्रोसेस?
जनरल नॉलेज
नारी शक्ति वंदन अधिनियम से कितना अलग कांग्रेस का महिला आरक्षण बिल? राहुल गांधी ने किया जिक्र
जनरल नॉलेज
मनुस्मृति में महिलाओं-दलितों के बारे में क्या लिखा, जिसे लेकर BJP पर फायर हुए राहुल गांधी?
Advertisement
जनरल नॉलेज
10 Photos
क्या हवाई जहाज में भी लगे होते हैं साइड व्यू मिरर, प्लेन के दोनों तरफ कैसे देखते हैं पायलट?
प्रेम कुमारJournalist
Opinion