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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजTcs Nashik Case: क्या होती है कॉर्पोरेट ग्रूमिंग, इसमें कैसे किया जाता है लोगों का ब्रेनवॉश?

Tcs Nashik Case: क्या होती है कॉर्पोरेट ग्रूमिंग, इसमें कैसे किया जाता है लोगों का ब्रेनवॉश?

कॉर्पोरेट ग्रूमिंग पेशेवर दुनिया का वह काला सच है, जहां भरोसे की आड़ में कर्मचारियों का मानसिक शोषण किया जाता है. नासिक के टीसीएस दफ्तर में महिलाओं द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने इसे सच साबित किया है.

By : निधि पाल  | Updated at : 17 Apr 2026 05:37 PM (IST)
कॉर्पोरेट ग्रूमिंग पेशेवर दुनिया का वह काला सच है, जहां भरोसे की आड़ में कर्मचारियों का मानसिक शोषण किया जाता है. नासिक के टीसीएस दफ्तर में महिलाओं द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने इसे सच साबित किया है.

Tcs Nashik Case: ऑफिस में बॉस का सहयोगात्मक होना एक वरदान की तरह लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही अतिरिक्त अपनापन कभी-कभी एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है? महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस (TCS) कार्यालय में महिला कर्मचारियों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों ने कॉर्पोरेट ग्रूमिंग पर एक नई बहस छेड़ दी है. आइए समझते हैं कि यह कैसे काम करता है.

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विशेषज्ञों के अनुसार, कॉर्पोरेट ग्रूमिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने पद का फायदा उठाकर किसी कर्मचारी के साथ गहरा भावनात्मक संबंध बनाता है. इसका उद्देश्य कर्मचारी की कार्यक्षमता बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे अपनी उंगलियों पर नचाना या उसका शोषण करना होता है.
विशेषज्ञों के अनुसार, कॉर्पोरेट ग्रूमिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने पद का फायदा उठाकर किसी कर्मचारी के साथ गहरा भावनात्मक संबंध बनाता है. इसका उद्देश्य कर्मचारी की कार्यक्षमता बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे अपनी उंगलियों पर नचाना या उसका शोषण करना होता है.
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शुरुआत अक्सर बहुत सामान्य बातों से होती है- जैसे आपकी निजी जिंदगी में गहरी रुचि लेना या ऑफिस की सीमाओं से बाहर जाकर दोस्ती बढ़ाना. पहली नजर में यह व्यवहार 'मेंटरशिप' जैसा लगता है, लेकिन असल में यह मानसिक नियंत्रण की नींव होती है.
शुरुआत अक्सर बहुत सामान्य बातों से होती है- जैसे आपकी निजी जिंदगी में गहरी रुचि लेना या ऑफिस की सीमाओं से बाहर जाकर दोस्ती बढ़ाना. पहली नजर में यह व्यवहार 'मेंटरशिप' जैसा लगता है, लेकिन असल में यह मानसिक नियंत्रण की नींव होती है.
Published at : 17 Apr 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
TCS Nashik Case Corporate Grooming Toxic Boss Signs Nida Khan TCS Nashik

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