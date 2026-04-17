विशेषज्ञों के अनुसार, कॉर्पोरेट ग्रूमिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने पद का फायदा उठाकर किसी कर्मचारी के साथ गहरा भावनात्मक संबंध बनाता है. इसका उद्देश्य कर्मचारी की कार्यक्षमता बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे अपनी उंगलियों पर नचाना या उसका शोषण करना होता है.