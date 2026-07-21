करोड़ों का बंगला और लग्जरी गाड़ी, ये हैं भारत के सबसे अमीर भिखारी; हैरान कर देगी नेटवर्थ

आमतौर पर जब भी हमारे सामने भिखारी शब्द का जिक्र होता है, तो गंदे कपड़ों में लाचार और फुटपाथ पर भूखे सोने वाले लोगों का चेहरा याद आ जाता है. पाकिस्तान जैसे देशों में भिखारियों की संख्या में सबसे ज्यादा मानी जाती है, लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी अनोखे भिखारी मौजूद हैं, जो दिखने में भले ही साधारण हैं, पर उनकी कुल संपत्ति बड़े-बड़े बिजनेसमैन को भी चौंका देती है. सड़कों पर भीख मांगकर उन्होंने गाड़ी, बंगले और विला बना रखे हैं. चलिए पांच सबसे अमीर भिखारियों के बारे में जानें.

सबसे अमीर भिखारी भरत जैन

देश के साथ-साथ दुनिया के सबसे अमीर भिखारी ते रूप में मुंबई के भरत जैन गिने जाते हैं, जिनको पैचू बाबा भी कहा जाता है. आईआईएम कोलकाता से पढ़ाई कर चुके भरत जैन ने मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते हुए 18000 भिखारियों का नेटवर्क खड़ा किया है और उनको ट्रेनिंग दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास 8 विला, 10 लग्जरी फ्लैट, 11 कारें और 2 बंगले हैं, जिसमें मुंबई में स्थित उनके फ्लैटों की कीमत 1.4 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक है. उनके घर से 460 करोड़ रुपये नकद मिलने का दावा किया जाता है, फिलहाल वे उज्जैन में भीख मांगते हैं.

बाबा कान्हा दास

उत्तर प्रदेश के पावन धाम वृंदावन में मंदिरों के बाहर भीख मांगने वाले बाबा कान्हा दास की कहानी भी हैरान करने वाली है. बाब कान्हा दास अकेले रहते हैं और उनका कोई परिवार नहीं है, वे मंदिर परिसर के बाहर बैठकर मधुर स्वर में कृष्ण भजन गाते हुए लोगों से दान-दक्षिणा मांगते हैं. भीख मांगते हुए उन्होंने अब तक करीब 75 लाख रुपये की संपत्ति इकट्ठा कर ली है.

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पप्पू कुमार

बिहार की राजधानी पटना रेलवे स्टेशन के पास भीख मांगने वाले पप्पू कुमार की कुल नेटवर्थ 1 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी है. एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनका एक पैर काटना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने मजबूरी में भीख मांगना शुरू किया. आज वे भीख की कमाई से छोटे व्यापारियों को ब्याज पर पैसे उधार देने का काम करते हैं. पप्पू के पास बैंक में कई खाते हैं और उनकी भीख की बदौलत ही उनका एक बेटा एक नामी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है.

सार्वितीया देवी

पटना की रहने वाली सार्वितीया देवी भारत की सबसे चर्चित महिला भिखारी हैं, जो कि नियमित रूप से भीख मांगती हैं. भीख की कमाई से उन्होंने अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कराई और खुद का पक्का मकान भी बना लिया है. वे आर्थिक रूप से इतनी सक्षम हैं कि हर साल 36 हजार रुपये की एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम जमा करती हैं.

मालिक हाजी

मुंबई की व्यस्त सड़कों पर भीख मांगने वाले हाजी रोजाना करीब 2000 रुपये आसानी से कमा लेते हैं, जबकि गणेश चतुर्थी और त्योहारों पर उनकी कमाई कई गुना बढ़ जाती है. भीख पैसों से उन्होंने अपना खुद का घर बनाया और लगभग 15 लाख रुपये के कई प्लॉट भी खरीदे हैं. हैरानी की बात यह है कि हाजी का अपना एक खुद का जरी का कारखाना भी है, जहां पर 15 मजदूर काम करते हैं.

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