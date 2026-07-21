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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मुझे माफ कर दो...', लाठीचार्ज के अगले ही दिन CJP के अभिजीत दीपके ने किससे कहा सॉरी?

'मुझे माफ कर दो...', लाठीचार्ज के अगले ही दिन CJP के अभिजीत दीपके ने किससे कहा सॉरी?

Abhijeet Dipke CJP Protest: अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन के दौरान घायल हुए समर्थकों को देखने अस्पताल पहुंचे. इसके बाद अगले ही दिन समर्थकों से माफी भी मांगी.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 21 Jul 2026 09:49 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक बीते कई दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन सोमवार को उन्होंने संसद की तरफ मार्च किया. इस दौरान पुलिस ने रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया. इस दौरान कई लोग घायल हुए. प्रदर्शन के अगले ही दिन सीजेपी के अभिजीत दीपके ने समर्थकों से माफी मांगी. उन्होंने विशेष रूप से उन छात्राओं का जिक्र किया, जिन पर कथित तौर पर पुरुष पुलिसकर्मियों ने बल प्रयोग किया.  

अभिजीत दीपके ने मंगलवार (21 जुलाई) को एक्स पर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा कि मैं सभी समर्थकों, खासकर उन छात्राओं से माफी मांगते हैं जिन्हें प्रदर्शन के दौरान चोटें आईं. अभिजीत ने यह बात भी कही कि प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा के लिए और बेहतर प्रयास किए जा सकते थे. उन्होंने लिखा, 'हम इससे बेहतर कर सकते थे. मैं आपको दिल्ली पुलिस की अमानवीय कार्रवाई से बचाने के लिए और बेहतर प्रयास कर सकता था.'

धर्मेंद्र प्रधान और केंद्र पर दीपके ना साधा निशाना

अभिजीत ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधा. पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि 20 से ज्यादा छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए सरकार कई और छात्रों का खून बहाने को तैयार थी. 

गौरतलब है कि दिल्ली में युवाओं ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बनी. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग किया, जिसमें कई छात्र-छात्राएं घायल हुए. वहीं, पुलिस ने बताया कि इस प्रदर्श के दौरान 118 सुरक्षाकर्मी घायल हुए.

घायल सीधे मुझे भेजें मैसेज - दीपके

अभिजीत दीपके ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि जो भी प्रदर्शन के दौरान घायल हुआ है, वे उन्हें सीधे मैसेज भेजें. दीपके ने उनसे मुलाकात की बात भी कही. उन्होंने पोस्ट के अंत में कहा कि छात्रों के अधिकारों और न्याय की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी.

यह भी पढ़ें : सुरक्षाकर्मियों पर हमला, तोड़फोड़... प्रदर्शनकारियों के खिलाफ होगा सख्त एक्शन, CJP प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 21 Jul 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
DELHI Abhijeet Dipke CJP Protest
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