'मुझे माफ कर दो...', लाठीचार्ज के अगले ही दिन CJP के अभिजीत दीपके ने किससे कहा सॉरी?

कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक बीते कई दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन सोमवार को उन्होंने संसद की तरफ मार्च किया. इस दौरान पुलिस ने रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया. इस दौरान कई लोग घायल हुए. प्रदर्शन के अगले ही दिन सीजेपी के अभिजीत दीपके ने समर्थकों से माफी मांगी. उन्होंने विशेष रूप से उन छात्राओं का जिक्र किया, जिन पर कथित तौर पर पुरुष पुलिसकर्मियों ने बल प्रयोग किया.

अभिजीत दीपके ने मंगलवार (21 जुलाई) को एक्स पर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा कि मैं सभी समर्थकों, खासकर उन छात्राओं से माफी मांगते हैं जिन्हें प्रदर्शन के दौरान चोटें आईं. अभिजीत ने यह बात भी कही कि प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा के लिए और बेहतर प्रयास किए जा सकते थे. उन्होंने लिखा, 'हम इससे बेहतर कर सकते थे. मैं आपको दिल्ली पुलिस की अमानवीय कार्रवाई से बचाने के लिए और बेहतर प्रयास कर सकता था.'

धर्मेंद्र प्रधान और केंद्र पर दीपके ना साधा निशाना

अभिजीत ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी निशाना साधा. पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि 20 से ज्यादा छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए सरकार कई और छात्रों का खून बहाने को तैयार थी.

I apologise to all our supporters, especially the girls who were brutally beaten by male police officers.



We could have done better. I could have done better to protect you from the inhumane actions of the Delhi Police.



To protect one Dharmendra Pradhan, who is responsible for… — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 21, 2026

गौरतलब है कि दिल्ली में युवाओं ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बनी. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग किया, जिसमें कई छात्र-छात्राएं घायल हुए. वहीं, पुलिस ने बताया कि इस प्रदर्श के दौरान 118 सुरक्षाकर्मी घायल हुए.

घायल सीधे मुझे भेजें मैसेज - दीपके

अभिजीत दीपके ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि जो भी प्रदर्शन के दौरान घायल हुआ है, वे उन्हें सीधे मैसेज भेजें. दीपके ने उनसे मुलाकात की बात भी कही. उन्होंने पोस्ट के अंत में कहा कि छात्रों के अधिकारों और न्याय की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी.

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