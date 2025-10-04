स्टूडियो के लिए सरिया के साथ-साथ सीमेंट की भी जरूरत होती है. सीमेंट की कीमत ₹300 से ₹400 प्रति बैक तक हो सकती है. एक स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए 250 से 300 बैग सीमेंट की आवश्यकता हो सकती है. इसके अलावा बजरी, रेत और प्लास्टर जैसी बाकी निर्माण सामग्री लागत को और बढ़ा सकती हैं.