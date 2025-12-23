एक्सप्लोरर
Age Of Universe: आखिर कितनी है हमारे ब्रह्मांड की उम्र, जब आएगी प्रलय तो सबसे पहले किस चीज का होगा अंत?
Age Of Universe: क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उम्र कितनी है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब और साथ ही यह भी कि प्रलय के समय सबसे पहले किस चीज का अंत होगा.
Age Of Universe: जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो ब्रह्मांड हमें अनंत नजर आता है लेकिन विज्ञान एक अलग ही कहानी बताता है. एस्टॉनोमर्स और फिजिसिस्ट ब्रह्मांड कितने साल पुराना है बल्कि इस बात का भी पता लगाया है कि यह आखिरकार कैसे खत्म हो सकता है. आइए जानते हैं कि क्या है हमारे ब्रह्मांड की उम्र और जब प्रलय आएगी तो सबसे पहले किस चीज का अंत होगा.
1/6
2/6
Published at : 23 Dec 2025 11:44 AM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
आखिर कितनी है हमारे ब्रह्मांड की उम्र, जब आएगी प्रलय तो सबसे पहले किस चीज का होगा अंत?
जनरल नॉलेज
9 Photos
रूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें
जनरल नॉलेज
7 Photos
कितने देशों से खजूर मंगाता है भारत, सबसे ज्यादा कौन सा मुल्क करता है इसका निर्यात?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
चीन ने जिस J-16 को राफेल से भिड़वाया, वो कितना ताकतवर, भारत को ड्रैगन ने दी नई टेंशन, कीमत भी जानें
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद
विश्व
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप जिताने वाले समीर मिन्हास के नाम को लेकर फैंस कंफ्यूज, जानिए किस धर्म से आते हैं
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
आखिर कितनी है हमारे ब्रह्मांड की उम्र, जब आएगी प्रलय तो सबसे पहले किस चीज का होगा अंत?
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion