ब्रह्मांड के खत्म होने के लगभग सभी मॉडलों में सबसे बड़ा नुकसान तारों का होगा. लंबे समय तक नए तारे बनाने के लिए जरूरी गैस और धूल खत्म हो जाएगी. तारे एक-एक करके बुझ जाएंगे जिस वजह से ब्रह्मांड ज्यादा अंधेरा और ठंडा हो जाएगा.