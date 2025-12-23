हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Age Of Universe: आखिर कितनी है हमारे ब्रह्मांड की उम्र, जब आएगी प्रलय तो सबसे पहले किस चीज का होगा अंत?

Age Of Universe: आखिर कितनी है हमारे ब्रह्मांड की उम्र, जब आएगी प्रलय तो सबसे पहले किस चीज का होगा अंत?

Age Of Universe: क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उम्र कितनी है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब और साथ ही यह भी कि प्रलय के समय सबसे पहले किस चीज का अंत होगा.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 23 Dec 2025 11:44 AM (IST)
Age Of Universe: क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उम्र कितनी है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब और साथ ही यह भी कि प्रलय के समय सबसे पहले किस चीज का अंत होगा.

Age Of Universe: जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो ब्रह्मांड हमें अनंत नजर आता है लेकिन विज्ञान एक अलग ही कहानी बताता है. एस्टॉनोमर्स और फिजिसिस्ट ब्रह्मांड कितने साल पुराना है बल्कि इस बात का भी पता लगाया है कि यह आखिरकार कैसे खत्म हो सकता है. आइए जानते हैं कि क्या है हमारे ब्रह्मांड की उम्र और जब प्रलय आएगी तो सबसे पहले किस चीज का अंत होगा.

मेन स्ट्रीम कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है. यह अनुमान बिग बैंग के बाद बीते समय से लगाया गया है. इस अनुमान को लगाने के लिए आकाशगंगा के विस्तार और प्रकाश की गति के अवलोकन का इस्तेमाल किया गया है.
मेन स्ट्रीम कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है. यह अनुमान बिग बैंग के बाद बीते समय से लगाया गया है. इस अनुमान को लगाने के लिए आकाशगंगा के विस्तार और प्रकाश की गति के अवलोकन का इस्तेमाल किया गया है.
ब्रह्मांड के खत्म होने के लगभग सभी मॉडलों में सबसे बड़ा नुकसान तारों का होगा. लंबे समय तक नए तारे बनाने के लिए जरूरी गैस और धूल खत्म हो जाएगी. तारे एक-एक करके बुझ जाएंगे जिस वजह से ब्रह्मांड ज्यादा अंधेरा और ठंडा हो जाएगा.
ब्रह्मांड के खत्म होने के लगभग सभी मॉडलों में सबसे बड़ा नुकसान तारों का होगा. लंबे समय तक नए तारे बनाने के लिए जरूरी गैस और धूल खत्म हो जाएगी. तारे एक-एक करके बुझ जाएंगे जिस वजह से ब्रह्मांड ज्यादा अंधेरा और ठंडा हो जाएगा.
Published at : 23 Dec 2025 11:44 AM (IST)
