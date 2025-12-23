कब बनकर तैयार हुए थे अरावली पर्वत, कैसे पड़ा था इसका नाम?

हिमालय की तुलना में यह कई गुना प्राचीन है और इसे दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है. अरावली नाम संस्कृत के दो शब्दों आरा और वली से बना है. आरा का अर्थ है पर्वत की चोटियां और वली का अर्थ है कतार या श्रृंखला.