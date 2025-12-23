हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कब बनकर तैयार हुए थे अरावली पर्वत, कैसे पड़ा था इसका नाम?

कब बनकर तैयार हुए थे अरावली पर्वत, कैसे पड़ा था इसका नाम?

Aravalli Mountains: अरावली पर्वतमाला अरबों साल पुरानी खनिजों से समृद्ध है. अरावली सिर्फ पर्वत नहीं, अरबों साल की कहानी है. इसके नाम और इतिहास में भूगोल और संस्कृति का रहस्य छिपा है.

By : निधि पाल  | Updated at : 23 Dec 2025 03:11 PM (IST)
Aravalli Mountains: अरावली पर्वतमाला अरबों साल पुरानी खनिजों से समृद्ध है. अरावली सिर्फ पर्वत नहीं, अरबों साल की कहानी है. इसके नाम और इतिहास में भूगोल और संस्कृति का रहस्य छिपा है.

भारत की धरती पर फैली अरावली पर्वतमाला न केवल एक भौगोलिक चमत्कार है, बल्कि अरबों सालों की कहानी समेटे हुए है. हिमालय से भी प्राचीन इस श्रृंखला की चोटियों में छिपा है विज्ञान, इतिहास और पुरातात्विक रहस्य. क्या आपने कभी सोचा है कि इसका नाम कैसे पड़ा और क्यों इसे महाभारत और पुराणों में याद किया गया? इन प्राचीन चोटियों के पीछे छुपा भूवैज्ञानिक और सांस्कृतिक रहस्य आज भी शोधकर्ताओं और इतिहासकारों को मोहित करता है.

अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्रोटेरोजोइक युग में लगभग 2.5 से 3.2 अरब साल पहले हुआ था. इसे folded mountain यानी वलित पर्वत श्रेणी में रखा जाता है, जो टेक्टोनिक प्लेटों की गति और प्राकृतिक उथल-पुथल का परिणाम है.
अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्रोटेरोजोइक युग में लगभग 2.5 से 3.2 अरब साल पहले हुआ था. इसे folded mountain यानी वलित पर्वत श्रेणी में रखा जाता है, जो टेक्टोनिक प्लेटों की गति और प्राकृतिक उथल-पुथल का परिणाम है.
हिमालय की तुलना में यह कई गुना प्राचीन है और इसे दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है. अरावली नाम संस्कृत के दो शब्दों आरा और वली से बना है. आरा का अर्थ है पर्वत की चोटियां और वली का अर्थ है कतार या श्रृंखला.
हिमालय की तुलना में यह कई गुना प्राचीन है और इसे दुनिया की सबसी पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है. अरावली नाम संस्कृत के दो शब्दों आरा और वली से बना है. आरा का अर्थ है पर्वत की चोटियां और वली का अर्थ है कतार या श्रृंखला.
Published at : 23 Dec 2025 03:10 PM (IST)
Aravalli Mountains Aravalli Mountains History Rajasthan Aravalli

