एक्सप्लोरर
कब बनकर तैयार हुए थे अरावली पर्वत, कैसे पड़ा था इसका नाम?
Aravalli Mountains: अरावली पर्वतमाला अरबों साल पुरानी खनिजों से समृद्ध है. अरावली सिर्फ पर्वत नहीं, अरबों साल की कहानी है. इसके नाम और इतिहास में भूगोल और संस्कृति का रहस्य छिपा है.
भारत की धरती पर फैली अरावली पर्वतमाला न केवल एक भौगोलिक चमत्कार है, बल्कि अरबों सालों की कहानी समेटे हुए है. हिमालय से भी प्राचीन इस श्रृंखला की चोटियों में छिपा है विज्ञान, इतिहास और पुरातात्विक रहस्य. क्या आपने कभी सोचा है कि इसका नाम कैसे पड़ा और क्यों इसे महाभारत और पुराणों में याद किया गया? इन प्राचीन चोटियों के पीछे छुपा भूवैज्ञानिक और सांस्कृतिक रहस्य आज भी शोधकर्ताओं और इतिहासकारों को मोहित करता है.
Published at : 23 Dec 2025 03:10 PM (IST)
