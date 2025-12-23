एक्सप्लोरर
Ban On Dogs: इस देश में लगा है कुत्तों पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगता है भारी जुर्माना
Ban On Dogs: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर कुत्ते पालना या फिर लाना पूरी तरह से गैर कानूनी है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.
Ban On Dogs: पूरी दुनिया में कुत्ते सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है. लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर कुत्ता पालन या फिर लाना भी पूरी तरह से गैर कानूनी है. अगर इस नियम को उल्लंघन किया जाता है तो भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.
Published at : 23 Dec 2025 07:47 PM (IST)
जनरल नॉलेज
