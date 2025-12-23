हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ban On Dogs: इस देश में लगा है कुत्तों पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगता है भारी जुर्माना

Ban On Dogs: इस देश में लगा है कुत्तों पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगता है भारी जुर्माना

Ban On Dogs: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर कुत्ते पालना या फिर लाना पूरी तरह से गैर कानूनी है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 23 Dec 2025 07:47 PM (IST)
Ban On Dogs: दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर कुत्ते पालना या फिर लाना पूरी तरह से गैर कानूनी है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

Ban On Dogs: पूरी दुनिया में कुत्ते सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है. लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर कुत्ता पालन या फिर लाना भी पूरी तरह से गैर कानूनी है. अगर इस नियम को उल्लंघन किया जाता है तो भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

मालदीव में किसी भी द्वीप पर कुत्ते पालना, आयात करना या फिर रखना पूरी तरह से गैरकानूनी है. यह नियम नागरिक, विदेशी और पर्यटक पर समान रूप से लागू होता है.
मालदीव में किसी भी द्वीप पर कुत्ते पालना, आयात करना या फिर रखना पूरी तरह से गैरकानूनी है. यह नियम नागरिक, विदेशी और पर्यटक पर समान रूप से लागू होता है.
हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने पशु कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी. इस कानून ने कुत्तों सहित प्रतिबंधित जानवरों से संबंधित दंड को काफी ज्यादा सख्त कर दिया है और सीमा शुल्क, बंदरगाहों और द्वीपों पर प्रवर्तन को मजबूत कर दिया है.
हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने पशु कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी. इस कानून ने कुत्तों सहित प्रतिबंधित जानवरों से संबंधित दंड को काफी ज्यादा सख्त कर दिया है और सीमा शुल्क, बंदरगाहों और द्वीपों पर प्रवर्तन को मजबूत कर दिया है.
Published at : 23 Dec 2025 07:47 PM (IST)
