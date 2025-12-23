हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने पशु कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी. इस कानून ने कुत्तों सहित प्रतिबंधित जानवरों से संबंधित दंड को काफी ज्यादा सख्त कर दिया है और सीमा शुल्क, बंदरगाहों और द्वीपों पर प्रवर्तन को मजबूत कर दिया है.