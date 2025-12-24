महंगे रेस्टोरेंट की प्लेट्स में कम क्यों होता है खाना? जान लीजिए पूरा लॉजिक

लक्जरी और महंगे रेस्टोरेंट या होटलों में गेस्ट के सामने एक समय पर एक ही डिश रखी जाती है, क्योंकि यहां अक्सर गेस्ट के लिए करीब 4 से 8 कोर्स मील होता है. हर कोर्स में अलग अलग डिश होती है, जैसे स्टार्टर, मेन कोर्स, इसके बाद डेजर्ट और ड्रिंक भी परोसे जाते हैं. इससे गेस्ट बिना किसी परेशानी के सभी कोर्स को आराम से एन्जॉय कर पाता है.