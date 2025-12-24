एक्सप्लोरर
महंगे रेस्टोरेंट की प्लेट्स में कम क्यों होता है खाना? जान लीजिए पूरा लॉजिक
फाइन डाइनिंग और फाइव स्टार रेस्टोरेंट में खाना कम परोसा जाना जानबूझकर किया जाता है. इसका मकसद पेट भरना नहीं, बल्कि हर डिश के स्वाद, क्वालिटी और अनुभव को महसूस करवाना होता है.
Published at : 24 Dec 2025 11:59 AM (IST)
