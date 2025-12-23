Indian Army के लिए किस राज्य में बनते हैं सबसे ज्यादा हथियार, कौन है भारत की डिफेंस कैपिटल?

अक्सर यह सवाल उठता है कि Indian Army के लिए सबसे ज्यादा हथियार किस राज्य में बनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में रक्षा उत्पादन किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है. देश की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कई राज्यों में आयुध कारखाने, सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनियां और निजी डिफेंस इंडस्ट्री सक्रिय हैं.