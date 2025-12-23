एक्सप्लोरर
Indian Army के लिए किस राज्य में बनते हैं सबसे ज्यादा हथियार, कौन है भारत की डिफेंस कैपिटल?
Defence Capital Of India: भारत की सैन्य ताकत किसी एक शहर में नहीं, कई राज्यों की मेहनत में छिपी है. यही बिखरा हुआ डिफेंस नेटवर्क Indian Army को हर मोर्चे पर मजबूत बनाता है.
जब भी भारत की सैन्य ताकत की बात होती है, तो सबसे पहले सैनिकों का शौर्य याद आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि Indian Army के टैंक, तोप, मिसाइल और ड्रोन आखिर बनते कहां हैं? क्या कोई एक राज्य ऐसा है जो सबसे ज्यादा हथियार बनाता है, या भारत की रक्षा शक्ति कई राज्यों में बंटी हुई है? इसी सवाल के जवाब में छिपा है भारत की असली डिफेंस कैपिटल का सच. आइए समझें.
1/8
2/8
Published at : 23 Dec 2025 12:34 PM (IST)
जनरल नॉलेज
8 Photos
Indian Army के लिए किस राज्य में बनते हैं सबसे ज्यादा हथियार, कौन है भारत की डिफेंस कैपिटल?
जनरल नॉलेज
6 Photos
आखिर कितनी है हमारे ब्रह्मांड की उम्र, जब आएगी प्रलय तो सबसे पहले किस चीज का होगा अंत?
जनरल नॉलेज
9 Photos
रूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें
जनरल नॉलेज
7 Photos
कितने देशों से खजूर मंगाता है भारत, सबसे ज्यादा कौन सा मुल्क करता है इसका निर्यात?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद
विश्व
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
एशिया कप में पाकिस्तान से मिली करारी शिकस्त के बाद BCCI सख्त, कोच-कप्तान से मांगा जाएगा जवाब
Advertisement
जनरल नॉलेज
8 Photos
Indian Army के लिए किस राज्य में बनते हैं सबसे ज्यादा हथियार, कौन है भारत की डिफेंस कैपिटल?
जनरल नॉलेज
6 Photos
आखिर कितनी है हमारे ब्रह्मांड की उम्र, जब आएगी प्रलय तो सबसे पहले किस चीज का होगा अंत?
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion