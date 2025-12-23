हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Indian Army के लिए किस राज्य में बनते हैं सबसे ज्यादा हथियार, कौन है भारत की डिफेंस कैपिटल?

Indian Army के लिए किस राज्य में बनते हैं सबसे ज्यादा हथियार, कौन है भारत की डिफेंस कैपिटल?

Defence Capital Of India: भारत की सैन्य ताकत किसी एक शहर में नहीं, कई राज्यों की मेहनत में छिपी है. यही बिखरा हुआ डिफेंस नेटवर्क Indian Army को हर मोर्चे पर मजबूत बनाता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 23 Dec 2025 12:34 PM (IST)
Defence Capital Of India: भारत की सैन्य ताकत किसी एक शहर में नहीं, कई राज्यों की मेहनत में छिपी है. यही बिखरा हुआ डिफेंस नेटवर्क Indian Army को हर मोर्चे पर मजबूत बनाता है.

जब भी भारत की सैन्य ताकत की बात होती है, तो सबसे पहले सैनिकों का शौर्य याद आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि Indian Army के टैंक, तोप, मिसाइल और ड्रोन आखिर बनते कहां हैं? क्या कोई एक राज्य ऐसा है जो सबसे ज्यादा हथियार बनाता है, या भारत की रक्षा शक्ति कई राज्यों में बंटी हुई है? इसी सवाल के जवाब में छिपा है भारत की असली डिफेंस कैपिटल का सच. आइए समझें.

अक्सर यह सवाल उठता है कि Indian Army के लिए सबसे ज्यादा हथियार किस राज्य में बनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में रक्षा उत्पादन किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है. देश की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कई राज्यों में आयुध कारखाने, सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनियां और निजी डिफेंस इंडस्ट्री सक्रिय हैं.
अक्सर यह सवाल उठता है कि Indian Army के लिए सबसे ज्यादा हथियार किस राज्य में बनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में रक्षा उत्पादन किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है. देश की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कई राज्यों में आयुध कारखाने, सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनियां और निजी डिफेंस इंडस्ट्री सक्रिय हैं.
यही वजह है कि भारत की रक्षा शक्ति एक मजबूत बहु-राज्यीय ढांचे पर टिकी हुई है. उत्तर प्रदेश आज तेजी से रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है. कानपुर का फील्ड गन फैक्ट्री लंबे समय से सेना के लिए तोप और गोला-बारूद बनाता रहा है.
यही वजह है कि भारत की रक्षा शक्ति एक मजबूत बहु-राज्यीय ढांचे पर टिकी हुई है. उत्तर प्रदेश आज तेजी से रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है. कानपुर का फील्ड गन फैक्ट्री लंबे समय से सेना के लिए तोप और गोला-बारूद बनाता रहा है.
Published at : 23 Dec 2025 12:34 PM (IST)
Indian Army Defence Capital Defence Capital Of India

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

