एक्सप्लोरर
OYO का असली मालिक कौन, जानें किसने कितना लगाया है पैसा?
OYO IPO: OYO के असली मालिक कौन हैं, यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बड़ी पूंजी, वैश्विक निवेश और रणनीतिक फैसलों का मिश्रण है. आइए इसके बारे में विस्तार से समझें.
OYO नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में बजट होटल से लेकर स्टार्टअप की दुनिया की बड़ी सफलता की कहानी उभरती है, लेकिन इसके पीछे असली मालिक कौन है और किसने कितना पैसा लगाया है, यह कम ही लोगों को पता है. आज दुनिया के कई बड़े निवेशक और संस्थाएं OYO में जुड़े हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ओयो की पैरेंट कंपनी प्रिज्म को शेयर बाजार में उतरने की तैयारी के तहत आईपीओ लाकर करीब 6,650 करोड़ रुपये तक पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर निवेशकों की हरी झंडी मिल चुकी है. आइए जानते हैं कि इसमें किसने किसने पैसा लगाया है.
जनरल नॉलेज
7 Photos
दुनिया की वह जगह जहां न सड़कें…न ट्रैफिक… न प्रदूषण, गलियों में ऐसे घूमते हैं लोग
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत में कितने रुपये में होती है जेंडर चेंज कराने की सर्जरी, जानें पूरा खर्च और प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
6 Photos
न्यूजीलैंड में कितनी है भारतीय रुपये की वैल्यू, यहां 10000 रुपये कितने हो जाएंगे?
जनरल नॉलेज
8 Photos
Indian Army के लिए किस राज्य में बनते हैं सबसे ज्यादा हथियार, कौन है भारत की डिफेंस कैपिटल?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
महाराष्ट्र
अजित पवार की पार्टी पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'कार्यकर्ताओं की शंकाएं दूर किए बिना गठबंधन नहीं'
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
क्रिकेट
बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश मैच में टूटे 6 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी ने लगाया ऐतिहासिक शतक
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion