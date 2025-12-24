OYO का असली मालिक कौन, जानें किसने कितना लगाया है पैसा?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजOYO का असली मालिक कौन, जानें किसने कितना लगाया है पैसा?

OYO IPO: OYO के असली मालिक कौन हैं, यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बड़ी पूंजी, वैश्विक निवेश और रणनीतिक फैसलों का मिश्रण है. आइए इसके बारे में विस्तार से समझें.

By : निधि पाल  | Updated at : 24 Dec 2025 05:37 PM (IST)
OYO नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में बजट होटल से लेकर स्टार्टअप की दुनिया की बड़ी सफलता की कहानी उभरती है, लेकिन इसके पीछे असली मालिक कौन है और किसने कितना पैसा लगाया है, यह कम ही लोगों को पता है. आज दुनिया के कई बड़े निवेशक और संस्थाएं OYO में जुड़े हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ओयो की पैरेंट कंपनी प्रिज्म को शेयर बाजार में उतरने की तैयारी के तहत आईपीओ लाकर करीब 6,650 करोड़ रुपये तक पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर निवेशकों की हरी झंडी मिल चुकी है. आइए जानते हैं कि इसमें किसने किसने पैसा लगाया है.

OYO की शुरुआत 2013 में युवा उद्यमी रितेश अग्रवाल ने की थी, जब उन्होंने Oravel Stays के नाम से बजट होटल नेटवर्किंग का बिजनेस शुरू किया. उनकी पहचान एक कॉलेज ड्रॉप-आउट से एक ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी फर्म के सीईओ बनने तक की प्रेरणादायक यात्रा के रूप में होती है.
आज OYO एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है, जिसकी सेवाएं दुनिया भर के सैकड़ों शहरों और देशों में उपलब्ध हैं. OYO का असली कॉर्पोरेट संरचना इसके मूल नाम Oravel Stays Ltd. से विकसित हो कर अब Prism बन चुकी है. इसी कंपनी के भीतर OYO और उसके कई बिजनेस वर्टिकल्स आते हैं.
Published at : 24 Dec 2025 05:37 PM (IST)
