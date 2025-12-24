OYO का असली मालिक कौन, जानें किसने कितना लगाया है पैसा?

आज OYO एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है, जिसकी सेवाएं दुनिया भर के सैकड़ों शहरों और देशों में उपलब्ध हैं. OYO का असली कॉर्पोरेट संरचना इसके मूल नाम Oravel Stays Ltd. से विकसित हो कर अब Prism बन चुकी है. इसी कंपनी के भीतर OYO और उसके कई बिजनेस वर्टिकल्स आते हैं.