एक्सप्लोरर
Indian Rupee Value in New Zealand: न्यूजीलैंड में कितनी है भारतीय रुपये की वैल्यू, यहां 10000 रुपये कितने हो जाएंगे?
Indian Rupee Value in New Zealand: चाहे न्यूजीलैंड की यात्रा की योजना हो या विदेश में पैसे भेज रहे हो यह जानना काफी जरूरी है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक्सचेंज रेट कितना है. तो आइए जानते हैं.
Indian Rupee Value in New Zealand: अगर आप न्यूजीलैंड की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह जानना काफी मददगार साबित हो सकता है कि भारतीय रुपया विदेश में कितना चलता है. आइए जानते हैं कि न्यूजीलैंड में भारत के ₹10,000 की कीमत कितनी होगी.
1/6
2/6
Published at : 23 Dec 2025 04:03 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
न्यूजीलैंड में कितनी है भारतीय रुपये की वैल्यू, यहां 10000 रुपये कितने हो जाएंगे?
जनरल नॉलेज
8 Photos
Indian Army के लिए किस राज्य में बनते हैं सबसे ज्यादा हथियार, कौन है भारत की डिफेंस कैपिटल?
जनरल नॉलेज
6 Photos
आखिर कितनी है हमारे ब्रह्मांड की उम्र, जब आएगी प्रलय तो सबसे पहले किस चीज का होगा अंत?
जनरल नॉलेज
9 Photos
रूम हीटर के लिए सबसे सही ऑप्शन चुनने की आसान गाइड, खरीदने से पहले जानें ये जरूरी बातें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
फ़ुटबॉल
फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion