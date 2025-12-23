मौजूदा रेट पर ₹10000 लगभग 191.65 न्यूजीलैंड डॉलर के बराबर होते हैं. आपको बता दें कि यह रकम न्यूजीलैंड में कुछ दिनों के किराने के समान, लोकल ट्रांसपोर्ट या फिर एक सामान्य होटल में रहने के लिए काफी हो सकती है. लेकिन लग्जरी खर्चों के लिए बिल्कुल नहीं.