जेंडर चेंज सर्जरी अक्सर वे लोग करवाते हैं, जिन्हें जेंडर डिस्मॉर्फिया होता है. इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को अपने शरीर या जन्म के लिंग को लेकर बेचैनी महसूस होती है. उस व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर वैसा नहीं है, जैसा वह अंदर से अपने आपको महसूस करता है.