दुनिया की वह जगह जहां न सड़कें…न ट्रैफिक… न प्रदूषण, गलियों में ऐसे घूमते हैं लोग
Village Without Roads: दुनिया में एक ऐसा गांव है, जो साबित करता है कि विकास का मतलब हमेशा कंक्रीट और गाड़ियां नहीं होता. यह गांव आज भी बिना सड़कों के दुनिया को सुकून और संतुलन का रास्ता दिखा रहा है.
कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की, जहां सुबह आपकी खिड़की के बाहर हॉर्न की आवाज नहीं, बल्कि पानी में हल्की लहरों की सरसराहट सुनाई दे. जहां स्कूल जाने के लिए बच्चे साइकिल नहीं, नाव पकड़ते हैं और ऑफिस जाना हो तो सड़क नहीं, नहर आपका रास्ता बनती है. न ट्रैफिक जाम, न प्रदूषण और न ही भागदौड़. यह कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत में मौजूद एक अनोखा गांव है, जो आधुनिक दुनिया को बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है.
Published at : 24 Dec 2025 09:57 AM (IST)
