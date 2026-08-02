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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपप्पू यादव पर जिस चाकू से हुआ हमला, सामने आई उसकी तस्वीर

पप्पू यादव पर जिस चाकू से हुआ हमला, सामने आई उसकी तस्वीर

Pappu Yadav News: दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव पर कथित हमले की कोशिश के बाद उस चाकू की तस्वीर सामने आई है. घटना को लेकर जांच जारी है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 02 Aug 2026 08:17 PM (IST)
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पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए हंगामे के बाद अब उस चाकू की तस्वीर सामने आई है, जिसके जरिए हमला करने की कोशिश किए जाने का दावा किया जा रहा है. घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों के बीच जमकर झड़प भी हुई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

घटना के बाद सामने आई तस्वीरों में एक चाकू दिखाई दे रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह वही चाकू है, जिसे कथित हमलावर अपने साथ लेकर आया था. हालांकि, अभी तक पुलिस की ओर से इस चाकू या हमले के प्रयास को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है. मामले की जांच जारी है.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ हंगामा

जानकारी के मुताबिक, पप्पू यादव अपने आवास पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान एक शख्स ने कथित तौर पर उन पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया. इस दौरान धक्का-मुक्की और झड़प की स्थिति बन गई.

पवन खेड़ा ने दिल्ली पुलिस पर उठाए सवाल

घटना के बाद राज्यसभा सांसद (RS) और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "जब छात्र अपने संवैधानिक अधिकारों की शांतिपूर्ण ढंग से मांग करते हैं, तो उन्हें दबाने के मामले में दिल्ली पुलिस बेहद सक्रिय और सक्षम नजर आती है. लेकिन जब किसी मुखर विपक्षी नेता यहां तक कि एक मौजूदा सांसद को उसके अपने आवास पर सुरक्षा देने की बात आती है, तो वही दिल्ली पुलिस अचानक नाकाम दिखाई देती है.

उन्होंने आगे कहा, "जब से अनुराग कुमार ने दिल्ली पुलिस आयुक्त का पद संभाला है, तब से पुलिस का रिकॉर्ड पहले से भी बदतर होता चला गया है."

फिलहाल पुलिस की ओर से घटना को लेकर विस्तृत बयान का इंतजार है. हमले की कोशिश, कथित चाकू और आरोपी की पहचान से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.

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Published at : 02 Aug 2026 08:03 PM (IST)
Tags :
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