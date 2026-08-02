D कंपनी पानी कम चाय…कैसे काम करता है जापान का 'याकूजा गैंग'?

D company Vs yakuza gang Underworld Gangsters: अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों और कहानियों को देखकर लोगों को लगता है कि दुनिया में सबसे खौफनाक और खतरनाक अंडरवर्ल्ड सिर्फ भारत या पाकिस्तान में ही सक्रिय है. लेकिन जब अपराध की वैश्विक दुनिया पर नजर डाली जाती है, तो दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी या अन्य स्थानीय माफिया ग्रुप बहुत छोटे नजर आते हैं. जापान, अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों में ऐसे-ऐसे अंतरराष्ट्रीय अंडरवर्ल्ड नेटवर्क काम कर रहे हैं, जिनकी ताकत और काम करने का तरीका किसी भी आम इंसान को हैरान कर सकता है. जापान का याकूजा गैंग इन्हीं सब में सबसे अलग और संगठित माना जाता है.

जापान का याकूजा और डी-कंपनी

जापान में सक्रिय याकूजा गैंग को पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन और सुव्यवस्थित तरीके से चलने वाला अंडरवर्ल्ड नेटवर्क माना जाता है. संगठित अपराध के मामले में अगर मुंबई के डी-गैंग की तुलना याकूजा से की जाए, तो मुंबईया भाषा में डी-कंपनी याकूजा के सामने पानी कम चाय जैसी नजर आती है. याकूजा का नेटवर्क सिर्फ अवैध धंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस गैंग के पास अपनी एविएशन कंपनियां, लग्जरी होटल चेन और दुनिया भर में फैले कई बड़े-बड़े कानूनी व्यापार मौजूद हैं. यह गैंग अपने कानूनी कारोबार की आड़ में अपने काले साम्राज्य को बेहद शांति और गोपनीयता के साथ चलाता है.

बिना खून बहाए जुर्म को देते हैं अंजाम

याकूजा गैंग के काम करने का अंदाज दुनिया के अन्य सभी अपराधियों से पूरी तरह अलग है. इस गैंग के सदस्य हत्या जैसे संगीन वारदातों में अपने हाथ खून से गंदे नहीं करते हैं. इसके बजाय वे सामने वाले व्यक्ति या विरोधी पर ऐसा मानसिक दबाव बनाते हैं कि वह खुद अपनी जान देने पर मजबूर हो जाता है. इसी रणनीतिक चतुरता और ठंडे दिमाग से किए जाने वाले काम की वजह से यह गैंग किसी भी वारदात के बाद पुलिस या कानून के लिए कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है. यही खौफनाक तरीका इस गिरोह को दुनिया का सबसे शातिर नेटवर्क बनाता है.

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हफ्ता वसूली का लीगल और अलग ही है तरीका

याकूजा की हफ्ता वसूली का तरीका बेहद ही अलग और गोपनीय होता है. उदाहरण के लिए, जब ये किसी बिल्डर को इमारत उड़ाने की धमकी देते हैं, तो बिल्डिंग का मालिक या फिर उसमें रहने वाले लोग गैंग से पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए? तब यह गैंग कहता है कि हफ्ता तो देना पड़ेगा, लेकिन वह सीधे पैसे मांगने के बजाय उस बिल्डिंग के मेंटेनेंस का ठेका मांगते हैं. अगर मेंटेनेंस की सामान्य दर 1 रुपया है, तो याकूजा उसी काम के लिए 1.5 रुपये वसूलता है. यही अतिरिक्त 50 पैसे उनकी रंगदारी या हफ्ता वसूली होती है. इस लीगल एग्रीमेंट की वजह से किसी को कानों-कान खबर नहीं होती कि जबरन वसूली की जा रही है. इनका काम करने का तरीका इतना सीक्रेटिव है कि बाहरी लोग कुछ पता नहीं लगा पाते हैं.

बगावत करने पर खौफनाक है सजा

याकूजा गैंग के कड़े और बेरहम नियम ही इस संगठन को अनुशासित रखते हैं. अगर गैंग के किसी सदस्य से कोई साधारण भूल हो जाती है, तो उसे अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए खुद अपना अंगूठा काटना पड़ता है. कटा हुआ अंगूठा इस बात का सबूत होता है कि संबंधित सदस्य से भूल हुई थी. लेकिन अगर कोई गैंग का सदस्य अपने गिरोह के खिलाफ बगावत करता है या कोई बड़ी गद्दारी करता है, तो उसकी सजा सिर्फ मौत है. इस स्थिति में गैंग का सरगना गुनहगार के हाथ में चाकू दे देता है और वह खुद अपने हाथों से अपना गला काट लेता है.

कैसे घरों में रहते हैं याकूजा गैंग के लोग?

याकूजा गैंग के प्रमुख सदस्यों के रहने और काम करने के लिए बनाई गई इमारतें किसी आधुनिक सुरक्षा किले से कम नहीं होती हैं. ये पूरी तरह से काले रंग की कंक्रीट की इमारतें होती हैं, जिनकी दीवारें तीन से चार फीट तक मोटी बनाई जाती हैं. इन इमारतों पर खिड़कियां नहीं होतीं और बाहर से देखने पर सिर्फ एक ही मेन दरवाजा नजर आता है. इनकी बनावट इतनी मजबूत होती है कि इन पर छोटे-मोटे मिसाइल अटैक भी पूरी तरह बेअसर साबित होते हैं. ये इमारतें अंदर से तकनीक और सुरक्षा का बेजोड़ नमूना होती हैं.





घरों में फैला रैटहोल्स का जाल

बाहर से भले ही याकूजा की इमारतों में आने-जाने का एक दरवाजा दिखता हो, लेकिन जमीन के नीचे 50 से अधिक गुप्त रास्ते बने होते हैं, जिन्हें ये लोग रैटहोल्स कहते हैं. आपात स्थिति में गैंग के मुख्य सदस्य इन्हीं अंडरग्राउंड रास्तों से सुरक्षित निकल जाते हैं. इसके अलावा, याकूजा के एक्टिव मेंबर्स कहां और किस रूप में काम कर रहे हैं, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है. इनके अपने सुपरमार्केट और ग्रॉसरी स्टोर्स के विशाल नेटवर्क फैले हुए हैं। भारत या पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड व्यापार और तकनीक के इस अभूतपूर्व स्तर तक कभी सोच भी नहीं सकता.

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