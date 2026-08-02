लक्ष्मी योजना का गलत फायदा उठाया, कितनी मिलेगी सजा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फर्जीवाड़े पर कठोर कानूनी कार्रवाई, ब्याज सहित वसूली का प्रावधान है।

Delhi Laxmi Yojna: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन देने के उद्देश्य से लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है. इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को सरकार की तरफ से हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. सरकार की इस पहल का मुख्य मकसद महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक संबल देना है. हालांकि, योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त नियम तय किए गए हैं. केवल वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जो सरकार की कसौटियों पर खरी उतरती हैं. इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं. गलत तरीके से लाभ लेने पर कड़े दंड का प्रावधान भी किया गया है.

क्या है दिल्ली लक्ष्मी योजना का लक्ष्य?

दिल्ली लक्ष्मी योजना का मूल उद्देश्य कमजोर आर्थिक वर्ग से आने वाली महिलाओं को हर महीने कुछ वित्तीय मदद देकर उनकी स्थिति में सुधार लाना है. दिल्ली सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में इस योजना को चलाने के लिए 5,110 करोड़ रुपये की विशाल धनराशि का प्रावधान किया है. सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य की लाखों महिलाओं को सीधे तौर पर आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक बल मिलेगा, जिससे वे बिना किसी पर निर्भर रहे अपनी बुनियादी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगी.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ आम जनता तक आसानी से पहुंचाने के लिए प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया गया है. राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2026 से इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य महिलाएं दिल्ली सरकार के आधिकारिक 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' पोर्टल पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकती हैं और आवेदन जमा कर सकती हैं. पोर्टल के माध्यम से आवेदन होने के कारण बिचौलियों की गुंजाइश खत्म हो गई है और आवेदन सीधे संबंधित विभाग की जांच के दायरे में चला जाता है.

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योजना की शर्तें और कौन हैं अपात्र?

सरकार ने योजना का लाभ केवल जरूरतमंदों तक ही सीमित रखने के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं. यदि किसी महिला के परिवार में तीन से अधिक बच्चे हैं, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा जिन परिवारों के पास खुद का चार पहिया वाहन है, वे भी इस योजना की दौड़ से बाहर रहेंगे. साथ ही, जिन परिवारों की सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट से ज्यादा है, या परिवार का कोई सदस्य जीएसटी भरता है अथवा सरकारी नौकरी में कार्यरत है, तो उन परिवारों की महिलाएं इस सहायता राशि के लिए पूरी तरह अपात्र मानी जाएंगी.

फर्जीवाड़े पर कानूनी कार्रवाई और सख्त दंड

यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज देकर इस योजना का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे. भारतीय न्याय संहिता (BNS) और धोखाधड़ी के कानूनों के तहत आरोपी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा. इसमें धोखाधड़ी की गंभीरता के अनुसार दोषी को कई महीनों से लेकर कई सालों तक की जेल की सजा हो सकती है. इसके साथ ही, अदालत द्वारा भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिससे कोई भी व्यक्ति सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने या जालसाजी करने की हिम्मत न कर सके.





ब्याज सहित वसूली और ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान

धोखाधड़ी के जरिए योजना का लाभ लेने पर प्रशासन केवल कानूनी केस तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वित्तीय नुकसान की भरपाई भी करेगा. आरोपी व्यक्ति से अब तक दी गई पूरी सहायता राशि की वसूली ब्याज सहित की जाएगी. इसके अलावा, ऐसे धोखाधड़ी करने वाले आवेदकों का नाम सरकारी डेटाबेस से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा. भविष्य में मिलने वाले सभी तरह के भुगतानों को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा और व्यक्ति को राज्य सरकार की अन्य सभी जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए हमेशा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

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