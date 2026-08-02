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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजलक्ष्मी योजना का गलत फायदा उठाया, कितनी मिलेगी सजा?

लक्ष्मी योजना का गलत फायदा उठाया, कितनी मिलेगी सजा?

Delhi Laxmi Yojna: दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की मदद मिलेगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हैं. चलिए जानें कि इसमें फर्जीवाड़े की क्या सजा है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 02 Aug 2026 06:22 PM (IST)
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  • फर्जीवाड़े पर कठोर कानूनी कार्रवाई, ब्याज सहित वसूली का प्रावधान है।

Delhi Laxmi Yojna: दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन देने के उद्देश्य से लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है. इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को सरकार की तरफ से हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. सरकार की इस पहल का मुख्य मकसद महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक संबल देना है. हालांकि, योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त नियम तय किए गए हैं. केवल वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जो सरकार की कसौटियों पर खरी उतरती हैं. इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं. गलत तरीके से लाभ लेने पर कड़े दंड का प्रावधान भी किया गया है.

क्या है दिल्ली लक्ष्मी योजना का लक्ष्य?

दिल्ली लक्ष्मी योजना का मूल उद्देश्य कमजोर आर्थिक वर्ग से आने वाली महिलाओं को हर महीने कुछ वित्तीय मदद देकर उनकी स्थिति में सुधार लाना है. दिल्ली सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में इस योजना को चलाने के लिए 5,110 करोड़ रुपये की विशाल धनराशि का प्रावधान किया है. सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य की लाखों महिलाओं को सीधे तौर पर आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक बल मिलेगा, जिससे वे बिना किसी पर निर्भर रहे अपनी बुनियादी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगी.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया 

इस योजना का लाभ आम जनता तक आसानी से पहुंचाने के लिए प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया गया है. राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2026 से इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य महिलाएं दिल्ली सरकार के आधिकारिक 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' पोर्टल पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकती हैं और आवेदन जमा कर सकती हैं. पोर्टल के माध्यम से आवेदन होने के कारण बिचौलियों की गुंजाइश खत्म हो गई है और आवेदन सीधे संबंधित विभाग की जांच के दायरे में चला जाता है. 

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लक्ष्मी योजना का गलत फायदा उठाया, कितनी मिलेगी सजा?

योजना की शर्तें और कौन हैं अपात्र?

सरकार ने योजना का लाभ केवल जरूरतमंदों तक ही सीमित रखने के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं. यदि किसी महिला के परिवार में तीन से अधिक बच्चे हैं, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा जिन परिवारों के पास खुद का चार पहिया वाहन है, वे भी इस योजना की दौड़ से बाहर रहेंगे. साथ ही, जिन परिवारों की सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट से ज्यादा है, या परिवार का कोई सदस्य जीएसटी भरता है अथवा सरकारी नौकरी में कार्यरत है, तो उन परिवारों की महिलाएं इस सहायता राशि के लिए पूरी तरह अपात्र मानी जाएंगी.

फर्जीवाड़े पर कानूनी कार्रवाई और सख्त दंड

यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज देकर इस योजना का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे. भारतीय न्याय संहिता (BNS) और धोखाधड़ी के कानूनों के तहत आरोपी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा. इसमें धोखाधड़ी की गंभीरता के अनुसार दोषी को कई महीनों से लेकर कई सालों तक की जेल की सजा हो सकती है. इसके साथ ही, अदालत द्वारा भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिससे कोई भी व्यक्ति सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने या जालसाजी करने की हिम्मत न कर सके.


लक्ष्मी योजना का गलत फायदा उठाया, कितनी मिलेगी सजा?

ब्याज सहित वसूली और ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान

धोखाधड़ी के जरिए योजना का लाभ लेने पर प्रशासन केवल कानूनी केस तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वित्तीय नुकसान की भरपाई भी करेगा. आरोपी व्यक्ति से अब तक दी गई पूरी सहायता राशि की वसूली ब्याज सहित की जाएगी. इसके अलावा, ऐसे धोखाधड़ी करने वाले आवेदकों का नाम सरकारी डेटाबेस से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा. भविष्य में मिलने वाले सभी तरह के भुगतानों को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा और व्यक्ति को राज्य सरकार की अन्य सभी जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए हमेशा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: Delhi Laxmi Yojana 2026: दिल्ली में लक्ष्मी योजना शुरू, जानें कहां मिलता है सबसे ज्यादा पैसा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 02 Aug 2026 06:22 PM (IST)
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Delhi Laxmi Yojna Laxmi Scheme Fraud
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