#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमुगल दौर में इश्क करने की सजा, शहजादियों के साथ क्या-क्या हुआ?

मुगल दौर में इश्क करने की सजा, शहजादियों के साथ क्या-क्या हुआ?

Love During Mughal Era: मुगल काल में राजकुमारियों को इश्क करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 02 Aug 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • राजनीतिक कारणों से मुगल राजकुमारियों की शादी हतोत्साहित की जाती थी।
  • जहांआरा, जेब-उन-निसा के प्रेम संबंध क्रूर सजाओं में समाप्त हुए।
  • अनारकली-सलीम की मशहूर प्रेम कहानी ज्यादातर लोककथा मानी जाती है।

Love During Mughal Era: मुगल साम्राज्य को उसके शानदार किलों, आलीशान महलों और काफी ज्यादा धन-दौलत के लिए याद किया जाता है. लेकिन शाही परिवार के अंदर राजकुमारियों की जिंदगी अक्सर उतनी शानदार नहीं होती थी. सम्राट अकबर के शासनकाल के बाद राजनीतिक वजहों और उत्तराधिकार से जुड़ी चिंताओं की वजह से मुगल राजकुमारी की शादी करने को आमतौर पर हतोत्साहित किया जाता था. यही वजह है कि किसी राजकुमारी के किसी प्रेम संबंध की अफवाह को भी साम्राज्य की प्रतिष्ठा और स्थिरता के लिए खतरा माना जाता था.  कुछ ऐतिहासिक कहानियों में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिनमें प्रेमियों को बेरहम सजा का सामना करना पड़ा था. 

मुगल राजकुमारियों की शादी करने को क्यों हतोत्साहित किया जाता था?

कई शाही राजवंशों के उलट मुगल सम्राटों ने धीरे-धीरे शाही राजकुमारियों को बिना शादी के रखने की एक अनौपचारिक प्रथा अपना ली थी. इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसके पीछे की मुख्य वजह राजनीतिक थी. दरअसल अगर कोई मुगल राजकुमारी किसी शक्तिशाली रईस या फिर क्षेत्रीय शासक से शादी करती तो उसका पति सिंहासन पर प्रभाव जमाने की कोशिश कर सकता था या फिर उत्तराधिकार के विवादों में शामिल हो सकता था.

इसके पीछे की एक और वजह मुगल राजवंश के सर्वोच्च दर्जे में शाही विश्वास था. सम्राट खुद को अपने समय के सबसे ऊंचे दर्जे के शासकों में से एक मानते थे. उनका ऐसा मानना था कि शायद ही कोई ऐसा परिवार था जिसे वे सामाजिक रूप से अपने बराबर मानते हों. इस सोच की वजह से मुगल राजकुमारियों की शादियां काफी कम होने लगीं. 


मुगल दौर में इश्क करने की सजा, शहजादियों के साथ क्या-क्या हुआ?

जहांआरा बेगम और उनके प्रेमियों की कहानी 

सम्राट शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी जहांआरा बेगम जीवन भर अविवाहित रहीं. वे मुगल दरबार की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक थीं. उनकी निजी जिंदगी से जुड़े ज्यादातर विवाद फ्रांसीसी यात्री फ्रांस्व बर्नियर की लिखी बातों से आते हैं. यह यात्री 17वीं सदी में भारत आया था. 

यात्री के वृतांत के मुताबिक एक बार जहांआरा महल के अंदर एक व्यक्ति से चोरी छिपे मिल रही थी. तभी अचानक वहां पर शाहजहां आ पहुंचे. पकड़े जाने से बचने के लिए वह व्यक्ति कथित तौर पर तांबे की एक बड़ी कढ़ाई में छिप गया. ऐसा कहा जाता है कि सम्राट को इस बात का पता चल गया और सीधे उस व्यक्ति का सामना करने के बजाय उन्होंने कड़ाही के नीचे आग जलाने का आदेश दे दिया. इससे उस व्यक्ति की मौत हो गई.

उस यात्री ने एक और शाही कर्मचारी से जुड़ी एक घटना के बारे में लिखा है. लिखी घटना के मुताबिक शाहजहां ने सार्वजनिक समारोह के दौरान उस शाही कर्मचारी को पान दिया था. ऐसा कहा जाता है कि उस पान में जहर मिला हुआ था और उसे खाने के बाद उस कर्मचारियों की मौत हो गई थी. इन कहानियों पर सदियों से चर्चा होती रही है लेकिन इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि यह ज्यादातर बर्नियर की लिखी बातों पर आधारित हैं. 


मुगल दौर में इश्क करने की सजा, शहजादियों के साथ क्या-क्या हुआ?

औरंगजेब के शासनकाल में जेब-उन-निसा की कैद

मुगल राजकुमारी जेब-उन-निसा सम्राट औरंगजेब की काफी पढ़ी-लिखी बेटी थी. उन्हें शायरियों का काफी ज्यादा शौक था और वह साहित्य की संरक्षक के तौर पर जानी जाती थी. 

ऐसा कहा जाता है कि उन्हें लाहौर के गवर्नर अकील खान से प्यार हो गया था. जब औरंगजेब को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद कर दिया. कहा जाता है कि यहां उन्होंने लगभग 20 साल बिताए. 

बाद के कुछ किस्सों में इस बात का भी दावा किया गया है कि अकील खान को पकड़ लिया गया था और हाथी के पैरों तले कुचलकर मार डाला गया. हालांकि इतिहासकार इन कहानियों की सच्चाई पर एकमत नहीं है और उस समय के सीमित सबूतों की वजह से अभी भी बहस जारी है.

यह भी पढ़ेंः क्या निजी तालाब पर भी लगेगा फ्लोटिंग सोलर पैनल, क्या है सूर्य सरोवर योजना?

अनारकली की कहानी 

सबसे मशहूर मुगल प्रेम कहानी राजकुमार सलीम और दरबार की नर्तकी या फिर दासी अनारकली की है. मशहूर कहानियों के मुताबिक सम्राट अकबर उनके रिश्ते के सख्त खिलाफ थे क्योंकि अनारकली शाही परिवार से नहीं थी. सजा के तौर पर उन्हें ईंटों की दीवार में जिंदा चुनवा देने का आदेश दिया गया था. 

हालांकि यह कहानी दक्षिण एशियाई साहित्य और सिनेमा में सबसे मशहूर प्रेम कहानियों में से एक बन गई है लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इसे एक ऐतिहासिक घटना के बजाय लोककथा मानते हैं.

यह भी पढ़ेंः ओलंपिक से कितने अलग कॉमनवेल्थ गेम्स, कितने देश लेते हैं भाग?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 02 Aug 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Mughal Empire Mughal Princesses Love During Mughal Era
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
मुगल दौर में इश्क करने की सजा, शहजादियों के साथ क्या-क्या हुआ?
मुगल दौर में इश्क करने की सजा, शहजादियों के साथ क्या-क्या हुआ?
जनरल नॉलेज
D कंपनी पानी कम चाय…कैसे काम करता है जापान का 'याकूजा गैंग'?
D कंपनी पानी कम चाय…कैसे काम करता है जापान का 'याकूजा गैंग'?
जनरल नॉलेज
क्या निजी तालाब पर भी लगेगा फ्लोटिंग सोलर पैनल, क्या है सूर्य सरोवर योजना?
क्या निजी तालाब पर भी लगेगा फ्लोटिंग सोलर पैनल, क्या है सूर्य सरोवर योजना?
जनरल नॉलेज
कौन करता है शी जिनपिंग की सुरक्षा, क्या भारत भी आएंगे ये कमांडो?
कौन करता है शी जिनपिंग की सुरक्षा, क्या भारत भी आएंगे ये कमांडो?
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Bollywood News: सालों बाद आमने-सामने कंगना-ऋतिक, वायरल मीम्स पर ऋतिक के रिएक्शन से भड़कीं कंगना (02.08.26)
Ranbir Kapoor के Lord Ram रोल के सपोर्ट में Dipika Chikhlia, बोलीं- एक्टर हर किरदार निभा सकता है
Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता
इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता
बिहार
'बिहार में शराबबंदी का CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, दिए ये संकेत
'बिहार में शराबबंदी का CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, दिए ये संकेत
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
बॉलीवुड
विजय वर्मा का कास्टिंग काउच पर खुलासा, बोले- वो मुझे गलत तरीके से छूने लगा था
विजय वर्मा का कास्टिंग काउच पर खुलासा, बोले- वो मुझे गलत तरीके से छूने लगा था
इंडिया
राहुल गांधी पर हुई FIR तो आया TMC का रिएक्शन, कहा - 'सही काम...'
राहुल गांधी पर हुई FIR तो आया TMC का रिएक्शन, कहा - 'सही काम...'
इंडिया
केरल में बारिश से बुरे हालात, CPIM सांसद ने CM सतीशन पर साधा निशाना
केरल में बारिश से बुरे हालात, CPIM सांसद ने CM सतीशन पर साधा निशाना
इंडिया
सभी बेरोजगारों को सरकार देगी 2500 रुपये? जान लें योजना का पूरा सच
सभी बेरोजगारों को सरकार देगी 2500 रुपये? जान लें योजना का पूरा सच
जनरल नॉलेज
ओलंपिक से कितने अलग कॉमनवेल्थ गेम्स, कितने देश लेते हैं भाग?
ओलंपिक से कितने अलग कॉमनवेल्थ गेम्स, कितने देश लेते हैं भाग?
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget