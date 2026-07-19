कभी भी सीधी दिशा में क्यों नहीं बनते हाई-वे, जानें घुमावदार क्यों बनाया जाता है रास्ता?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सीधी सड़कें 'हाईवे हिप्नोसिस' को बढ़ावा देती हैं, सतर्कता घटती है।

मोड़ चालकों की गति नियंत्रित कर दुर्घटनाएं रोकने में मदद करते हैं।

मिट्टी और जमीन की स्थिति भी घुमावदार रास्तों का कारण बनती है।

Highway Hypnosis: जब लोग एक्सप्रेस वे या फिर नेशनल हाईवे पर यात्रा करते हैं तो अक्सर ही इस बात को सोचते हैं कि सड़क बिल्कुल भी सीधी क्यों नहीं बनाई जाती है और उनमें हल्के मोड़ क्यों होते हैं. हालांकि सीधी सड़क तेज और ज्यादा सुविधाजनक लग सकती है लेकिन हाईवे इंजीनियर जान-बूझकर डिजाइन में मोड़ को शामिल करते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

हाईवे हिप्नोसिस को रोकने में मदद

हाईवे को बिल्कुल सीधी रेखा में न बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह हाईवे हिप्नोसिस जैसी स्थिति को रोकना है. जब ड्राइवर बिना किसी बदलाव वाली सड़क पर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो आसपास का नजारा लगभग एक जैसा रहता है. इससे आंखें खुली होने के बावजूद भी दिमाग आधी अधूरी जागरूकता वाली स्थिति में चला जाता है. मानसिक थकान की वजह से ध्यान और प्रतिक्रिया देने की रफ्तार कम हो जाती है. इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है. हल्के मोड़ पर ड्राइवर को स्टीयरिंग में थोड़ा बदलाव करना पड़ता है. इससे वे सड़क पर ध्यान बनाए रखते हैं और लंबी दूरी की यात्रा के दौरान सतर्कता काफी ज्यादा बढ़ जाती है.

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मुड़ी हुई सड़क गाड़ी की रफ्तार को कंट्रोल करती है

सीधे हाईवे अक्सर कंट्रोल का गलत एहसास दिलाते हैं. इससे ड्राइवरों के लिए अपनी रफ्तार का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि कई ड्राइवर अनजाने में तय रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाते हैं. इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है. मोड़ रफ्तार को कंट्रोल करने वाले एक प्राकृतिक तंत्र के रूप में काम करता है. ड्राइवर स्वाभाविक रूप से मोड़ के पास पहुंचते ही रफ्तार को कम कर देते हैं और उन्हें पार करने के बाद ही रफ्तार बढ़ाते हैं.

मिट्टी की स्थिति भी रास्ते को प्रभावित करती है

जमीन का हर हिस्सा हाईवे बनाने के लिए सही नहीं होता. दलदली इलाके, ढीली मिट्टी, बाढ़ संभावित क्षेत्र और स्थिर जमीन सड़क को बनाने में असुरक्षित और महंगे साबित हो सकते हैं.

इस वजह से इंजीनियर हाईवे के रास्ते को इस तरह बदलते हैं कि वह मजबूत मिट्टी और बेहतर भू वैज्ञानिक स्थिरता वाले इलाके से गुजरें. हालांकि इससे सड़क में कुछ और मोड़ आ सकते हैं लेकिन इससे सड़क की मजबूती बढ़ती है.

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