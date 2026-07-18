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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासफेद चादर और सिविल ड्रेस में पुलिस वाले... सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से सफदरजंग कैसे ले जाया गया?

सफेद चादर और सिविल ड्रेस में पुलिस वाले... सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से सफदरजंग कैसे ले जाया गया?

Sonam Wangchuk admitted to Hospital: जंतर मंतर पर 20 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को बिगड़ती सेहत के चलते दिल्ली पुलिस ने शनिवार तड़के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 18 Jul 2026 11:18 AM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार तड़के दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया. वांगचुक कथित NEET पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थन में अनशन कर रहे थे. पुलिस का कहना है कि उनकी बिगड़ती सेहत, मेडिकल विशेषज्ञों की सलाह और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया.

सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस, घेराबंदी के बाद हटाया

शनिवार तड़के बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, जिनमें कई सादे कपड़ों में भी थे, जंतर-मंतर पहुंचे और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी. इसके बाद सोनम वांगचुक के चारों ओर पर्दे लगाए गए और उन्हें वहां से सुरक्षित निकालकर सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. इस दौरान CJP कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, नारेबाजी की और पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई.

पुलिस बोली- पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण रही

दिल्ली पुलिस ने कहा कि सोनम वांगचुक को पूरी सावधानी और संयम के साथ अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई सिर्फ उनकी खराब होती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए और हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए की गई.

यह भी पढ़ें: सोनम वांगचुक के बाद अब अनशन करेंगे अभिजीत दीपके, जंतर-मंतर पहुंचकर किया ऐलान

सफदरजंग अस्पताल ने जारी किया हेल्थ अपडेट

सफदरजंग अस्पताल ने बताया कि सोनम वांगचुक को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है. लंबे समय से भूख हड़ताल और शरीर में पानी की कमी के कारण वह काफी कमजोर हो गए हैं. फिलहाल वह होश में हैं, उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरी जांच सामान्य है, लेकिन उन्हें लगातार निगरानी, इलाज और मेडिकल ऑब्जर्वेशन की जरूरत है.

प्रदर्शनकारियों से जंतर-मंतर खाली करने की अपील

सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से जल्द से जल्द शांतिपूर्वक प्रदर्शन स्थल खाली करने की अपील की. पुलिस ने बयान में कहा कि पूरी कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और मेडिकल सलाह के अनुसार की गई है.

हाई कोर्ट ने दिए थे मेडिकल निगरानी के निर्देश

यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दो दिन बाद की गई. अदालत ने कहा था कि किसी भी नागरिक का जीवन अनमोल है और सोनम वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच कराई जाए. साथ ही जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए थे.

यह भी पढ़ें: सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, कहा- 'दिल्ली पुलिस जबरदस्ती...'

पत्नी ने इलाज को लेकर रखी शर्त

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो ने पुष्टि की कि उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने कहा कि उनकी अनुमति के बिना वांगचुक को कोई इलाज या दवा न दी जाए. उन्होंने कहा कि अगर उनकी सहमति के बिना कोई उपचार शुरू किया गया और कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित लोगों की होगी.

20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान

कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 29 दिनों से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि कथित NEET पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. प्रदर्शनकारियों ने 20 जुलाई, यानी मानसून सत्र के पहले दिन, संसद तक मार्च निकालने का भी ऐलान किया है. इस बीच, दिल्ली पुलिस में हाल ही में हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद यह पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk Jantar Mantar Protest DELHI POLICE Abhijeet Dipke
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