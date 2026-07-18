दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार तड़के दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया. वांगचुक कथित NEET पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थन में अनशन कर रहे थे. पुलिस का कहना है कि उनकी बिगड़ती सेहत, मेडिकल विशेषज्ञों की सलाह और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया.

सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस, घेराबंदी के बाद हटाया

शनिवार तड़के बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, जिनमें कई सादे कपड़ों में भी थे, जंतर-मंतर पहुंचे और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी. इसके बाद सोनम वांगचुक के चारों ओर पर्दे लगाए गए और उन्हें वहां से सुरक्षित निकालकर सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. इस दौरान CJP कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, नारेबाजी की और पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई.

पुलिस बोली- पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण रही

दिल्ली पुलिस ने कहा कि सोनम वांगचुक को पूरी सावधानी और संयम के साथ अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई सिर्फ उनकी खराब होती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए और हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए की गई.

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सफदरजंग अस्पताल ने जारी किया हेल्थ अपडेट

सफदरजंग अस्पताल ने बताया कि सोनम वांगचुक को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है. लंबे समय से भूख हड़ताल और शरीर में पानी की कमी के कारण वह काफी कमजोर हो गए हैं. फिलहाल वह होश में हैं, उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरी जांच सामान्य है, लेकिन उन्हें लगातार निगरानी, इलाज और मेडिकल ऑब्जर्वेशन की जरूरत है.

प्रदर्शनकारियों से जंतर-मंतर खाली करने की अपील

सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से जल्द से जल्द शांतिपूर्वक प्रदर्शन स्थल खाली करने की अपील की. पुलिस ने बयान में कहा कि पूरी कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और मेडिकल सलाह के अनुसार की गई है.

#WATCH | Delhi: Activist Sonam Wangchuk, who was sitting on a hunger strike from last 20 days at Jantar Mantar, taken to the hospital by the police.



More details awaited. pic.twitter.com/81DTO3cyh4 — ANI (@ANI) July 18, 2026

हाई कोर्ट ने दिए थे मेडिकल निगरानी के निर्देश

यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दो दिन बाद की गई. अदालत ने कहा था कि किसी भी नागरिक का जीवन अनमोल है और सोनम वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच कराई जाए. साथ ही जरूरत पड़ने पर तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए थे.

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पत्नी ने इलाज को लेकर रखी शर्त

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो ने पुष्टि की कि उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने कहा कि उनकी अनुमति के बिना वांगचुक को कोई इलाज या दवा न दी जाए. उन्होंने कहा कि अगर उनकी सहमति के बिना कोई उपचार शुरू किया गया और कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित लोगों की होगी.

20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान

कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 29 दिनों से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि कथित NEET पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. प्रदर्शनकारियों ने 20 जुलाई, यानी मानसून सत्र के पहले दिन, संसद तक मार्च निकालने का भी ऐलान किया है. इस बीच, दिल्ली पुलिस में हाल ही में हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद यह पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.