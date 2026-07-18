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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG 3rd ODI में रोहित शर्मा रच सकते हैं इतिहास, Lord's में बना सकते हैं ये 2 रिकॉर्ड

IND vs ENG 3rd ODI में रोहित शर्मा रच सकते हैं इतिहास, Lord's में बना सकते हैं ये 2 रिकॉर्ड

IND vs ENG 3rd ODI: भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा, जो सीरीज डिसाइडर भी है. रोहित (Rohit Sharma) इस मैच में 2 रिकॉर्ड बना सकते हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 18 Jul 2026 10:07 AM (IST)
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भारतीय ओपनर रोहित शर्मा लॉर्ड्स में होने वाले भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे वनडे में 2 रिकॉर्ड बना सकते हैं। ये मुकाबला सीरीज डिसाइडर है। सीरीज का पहला मैच शुभमन गिल एंड टीम ने जीता था। हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली मेजबान टीम ने दूसरे मैच को जीतकर सीरीज बराबर की।

भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज कौन जीतेगा? इससे ज्यादा चर्चा रोहित शर्मा को लेकर हो रही है. दरअसल एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मैनेजमेंट ने रोहित को बता दिया है कि टीम उनसे आगे देख रही है और वह 2027 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं होंगे. जबकि बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने PTI से बात करते हुए इन खबरों का खंडन किया. फैंस अब उलझन में हैं. खैर, हम आपको यहां उन 2 रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं जो वह शतक लगाकर बना सकते हैं.

रोहित शर्मा बना सकते हैं ये 2 रिकॉर्ड

इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक: अभी ये रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में 4 शतक लगाए हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के 3-3 शतक हैं. रोहित अगर आज शतक लगाते हैं तो वह संयुक्त रूप से इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बन जाएंगे.

यह भी पढ़ें- रोहित शर्मा को टीम से हटाने के लिए हो रही है साजिश? 'हिटमैन' पर क्यों बनाया जा रहा है दबाव

इंग्लैंड के खिलाफ 1000 रन: एमएस धोनी, युवराज सिंह विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में 1000 से अधिक रन बनाए हैं। रोहित शर्मा भी इस आंकड़े को छू सकते हैं। अभी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 25 पारियों में 883 रन बनाए हैं, उन्होंने 1000 रन पूरे करने के लिए आज 117 रनों की पारी खेलनी होगी। हालांकि जारी सीरीज के पिछले 2 मैचों में वह फ्लॉप रहे हैं.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 18 Jul 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Rohit Sharma Records India Vs England 3rd ODI IND Vs ENG 3rd ODI Lord's Cricket Ground Rohit SHarma INDIAN CRICKET TEAM
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