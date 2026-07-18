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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजStrait of Hormuz Closure: होर्मुज पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या होगा, फिर किन रास्तों से दुनिया को मिलेगी राहत?

Strait of Hormuz Closure: होर्मुज पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या होगा, फिर किन रास्तों से दुनिया को मिलेगी राहत?

Strait of Hormuz Closure: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से होर्मुज पर एक बार फिर से खतरा मंडरा चुका है. आइए जानते हैं कि अगर यह पूरी तरह से बंद हो जाता है तो व्यापार के कौन से रास्ते मदद करेंगे.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 18 Jul 2026 06:50 AM (IST)
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  • होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल और एलएनजी के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है।
  • इसके बंद होने से गंभीर ऊर्जा संकट, मूल्य वृद्धि संभव है।
  • सऊदी अरब, यूएई की पाइपलाइनें आंशिक वैकल्पिक मार्ग हैं।
  • केप ऑफ गुड होप के जरिए लंबा समुद्री मार्ग भी विकल्प।

Strait of Hormuz Closure: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट के पूरी तरह से बंद होने की संभावना एक बार फिर से बड़ी चिंता बन चुकी है. दुनिया का लगभग एक तिहाई समुद्री कच्चा तेल और वैश्विक एलएनजी आपूर्ति का एक जरूरी हिस्सा हर दिन इस रास्ते से होकर गुजरता है. अगर होर्मुज के जरिए शिपिंग पूरी तरह से बंद हो जाती है तो दुनिया को गंभीर ऊर्जा संकट, तेल की बढ़ती कीमत और आर्थिक व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है. 

क्यों है यह रास्ता इतना जरूरी? 

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त ऊर्जा गलियारों में से एक है. यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है. सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक और कतर जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात के लिए इस रास्ते पर निर्भर हैं. लंबे समय के व्यवधान से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में काफी कमी आएगी, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और दुनिया भर में ईंधन की लागत बढ़ जाएगी. 

वैकल्पिक पाइपलाइन जो होर्मुज को बाईपास कर सकती हैं

हालांकि कोई भी रास्ता होर्मुज को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता लेकिन कई पाइपलाइन खाड़ी देशों को स्ट्रेट का इस्तेमाल किए बिना अपने तेल का कुछ हिस्सा निर्यात करने की अनुमति देते हैं.

सऊदी अरब की पूर्व पश्चिम पाइपलाइन 

सऊदी अरब पूर्व पश्चिम पाइपलाइन का संचालन करता है. यह अपने पूर्वी तेल क्षेत्र को कच्चे तेल को यानबू के लाल सागर बंदरगाह तक पहुंचाता है. पाइपलाइन प्रतिदिन लगभग 5 मिलियन बैरल तेल ले जा सकती है. इससे होर्मुज से गुजरे बिना निर्यात की अनुमति मिलती है.

संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन 

यूएई की पाइपलाइन हबशान को ओमान की खाड़ी पर फुजैराह बंदरगाह से जोड़ती है. यह हर रोज लगभग 1.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का परिवहन कर सकता है. इससे होर्मुज से हटकर निर्यात संभव हो सकेगा.

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मिस्र की SUMED पाइपलाइन 

यह पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है. इससे स्वेज नहर को दरकिनार करते हुए यूरोप तक तेल शिपमेंट की अनुमति मिलती है. इसकी वहन क्षमता लगभग 2.5 से 2.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन है.

केप ऑफ गुड होप के जरिए लंबा समुद्री रास्ता

अगर पाइपलाइन क्षमता अपर्याप्त है तो तेल टैंकरों को केप ऑफ गुड होप के जरिए अफ्रीका के चारों ओर एक लंबा समुद्री रास्ता लेना होगा. अफ्रीकी महाद्वीप से यूरोप, एशिया या फिर अमेरिका की तरफ रवाना होने से पहले जहाज फुजैरा या फिर यानबू जैसे बंदरगाहों से कच्चा तेल लादेंगे.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Iran US War Strait Of Hormuz Closure Hormuz Oil Route East-West Pipeline
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