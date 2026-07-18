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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSonam Wangchuk Hunger Strike: अनशन से कब-कब हिली सरकार, जानें गांधी से लेकर वांगचुक तक का इतिहास

Sonam Wangchuk Hunger Strike: अनशन से कब-कब हिली सरकार, जानें गांधी से लेकर वांगचुक तक का इतिहास

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक को मेडिकल देखरेख के लिए दिल्ली पुलिस अस्पताल ले गई है. इसी बीच आइए जानते हैं भारत के कुछ बड़े अनशनों के बारे में जिन्होंने सत्ता पर काफी बड़ा प्रभाव डाला.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 18 Jul 2026 11:53 AM (IST)
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  • गांधी जैसे नेताओं ने भी इसे जन आंदोलन बनाया।

Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल के 21वें दिन 18 जुलाई को एक्टिविस्ट और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस मेडिकल देखरेख के लिए ले गई.  वांगचुक नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भूख हड़ताल कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें मेडिकल वजहों से अस्पताल ले जाया गया.  इस घटना ने भारतीय राजनीति में भूख हड़ताल की भूमिका पर एक बार फिर से पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर दिया है. महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और सोनम वांगचुक के हालिया विरोध तक भूख हड़ताल ने बार-बार जनमत को प्रभावित किया है और कई मामलों में तो सरकारों को प्रतिक्रिया देने के लिए भी मजबूर किया है. 

महात्मा गांधी की भूख हड़ताल 

महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का इस्तेमाल सत्याग्रह के रूप में किया था. इससे यह बिना हिंसा के न्याय की मांग करने का एक नैतिक साधन बन गया. 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मिल श्रमिकों की हड़ताल के दौरान कपड़ा श्रमिकों के लिए उचित वेतन की मांग करते हुए भूख हड़ताल की थी. इस विरोध की वजह से अंत में मिल मालिकों को श्रमिकों की मांग माननी पड़ी. 

1932 में गांधी ने ब्रिटिश सरकार के कम्युनल अवार्ड के खिलाफ यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया. इसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव था. यह भूख हड़ताल गांधी और डॉ भीमराव अंबेडकर के बीच ऐतिहासिक पूना पैक्ट के साथ समाप्त हुई. 

बंटवारे के बाद महात्मा गांधी ने 1947-48 में कोलकाता और दिल्ली में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने और हिंसा कम करने के लिए फिर से भूख हड़ताल की थी. 

भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की जेल भूख हड़ताल 

स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ समान व्यवहार की मांग के लिए लाहौर जेल में 116 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की थी. उन्होंने बेहतर भोजन, जेल की बेहतर स्थिति और ब्रिटिश कैदियों को मिलने वाले समान अधिकार की मांग की. उनके विरोध को व्यापक जन समर्थन मिला और ब्रिटिश प्रशासन पर दबाव बढ़ गया.

पोटी श्रीरामुलु का बलिदान 

आजादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हुए अनिश्चितकाल तक भूख हड़ताल शुरू की. दिसंबर 1952 में 58 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई. इससे बड़े पैमाने पर जन विरोध शुरू हो गया था. इस आंदोलन ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 1953 में आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा करने के लिए मजबूर किया. इससे यह भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य बन गया. 

लद्दाख के लिए सोनम वांग्याल का अनशन

1984 में लद्दाख के प्रमुख नेता और सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल ने लद्दाख के समुदायों के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर 5 दिन का अनशन किया था. इस आंदोलन ने इतना जोर पकड़ा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद लेह का दौरा किया और उन्हें अपना अनशन खत्म करने के लिए मनाया. आखिरकार 1989 में लद्दाख को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया. 

ममता बनर्जी और मेधा पाटकर का अनशन

2006 में ममता बनर्जी ने सिंगुर में टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में 26 दिन का अनशन किया था. यह विरोध पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ. सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने भी नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान 20 दिन का अनशन किया था. इस भूख हड़ताल में उन्होंने सरदार सरोवर बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों के उचित पुनर्वास की मांग की थी.

यह भी पढ़ेंः अन्ना हजारे कैसे 12 दिन में घुटनों पर ले आए थे UPA सरकार, क्यों इतना सफल रहा था आंदोलन?

अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन 

आधुनिक भारत में सबसे प्रभावशाली अनशन में से एक का नेतृत्व 2011 में अन्ना हजारे ने किया था. जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर उनके अनिश्चितकालीन अनशन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया. इस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, यूपीए सरकार पर भारी राजनीतिक दबाव डाला गया और संसद को प्रस्तावित कानून के मुख्य प्रावधानों पर सहमत होने के लिए प्रेरित किया गया. 

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 

सोनम वांगचुक ने भी जनहित के मुद्दों को सामने लाने के लिए भूख हड़ताल का सहारा लिया. 2024 में उन्होंने लद्दाख के पर्यावरण संरक्षण, राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत शामिल किए जाने की मांग को लेकर 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया. जुलाई 2026 में उन्होंने जंतर-मंतर पर एक अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया है. इसमें उन्होंने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं का विरोध कर रहे हैं छात्रों का समर्थन किया है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 11:53 AM (IST)
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