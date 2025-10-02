हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dussehra 2025: दशहरे के दिन रावण दहन पर शोक मनाते हैं ये लोग, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

Dussehra 2025: दशहरे के दिन रावण दहन पर शोक मनाते हैं ये लोग, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

Dussehra 2025: पूरे देश में दशहरा का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे समुदाय की जो रावण दहन पर शोक मनाता है. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 02 Oct 2025 02:55 PM (IST)
Dussehra 2025: पूरे देश में दशहरा का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे समुदाय की जो रावण दहन पर शोक मनाता है. आइए जानते हैं.

Dussehra 2025: भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दशहरा अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है. इस दिन भगवान राम ने रावण पर जीत हासिल की थी. पूरे देश में भव्य समारोह, रामलीला मंचन और रावण दहन का आयोजन किया जाता है. लेकिन इसी बीच भारत में एक ऐसा समुदाय भी है जो रावण दहन पर शोक मनाता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

1/6
गोधा श्रीमाली समुदाय खुद को रावण का वंशज बताते हैं. इस दिन दशहरा पर गोधा श्रीमाली समुदाय के लोग जश्न नहीं मानते.
गोधा श्रीमाली समुदाय खुद को रावण का वंशज बताते हैं. इस दिन दशहरा पर गोधा श्रीमाली समुदाय के लोग जश्न नहीं मानते.
2/6
रावण के पुतले को जलता हुआ देखने के बाद इस समुदाय के लोग स्नान करते हैं और उसके बाद जनेऊ बदलकर भोजन करते हैं.
रावण के पुतले को जलता हुआ देखने के बाद इस समुदाय के लोग स्नान करते हैं और उसके बाद जनेऊ बदलकर भोजन करते हैं.
3/6
ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में रावण और मंडोर की मंदोदरी की शादी के दौरान जोधपुर में मंडोर से होकर बारात गुजरी थी. इस बारात में शामिल गोधा परिवार इस क्षेत्र में बस गया था.
ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में रावण और मंडोर की मंदोदरी की शादी के दौरान जोधपुर में मंडोर से होकर बारात गुजरी थी. इस बारात में शामिल गोधा परिवार इस क्षेत्र में बस गया था.
4/6
हिंदू परंपरा में जहां राम की विजय का जश्न मनाया जाता है वहीं इस समुदाय के लोग दशहरा पर रावण की पूजा करते हैं. यह लोग उसकी बुद्धि, वेदों का ज्ञान और उसकी शक्ति का सम्मान करते हैं.
हिंदू परंपरा में जहां राम की विजय का जश्न मनाया जाता है वहीं इस समुदाय के लोग दशहरा पर रावण की पूजा करते हैं. यह लोग उसकी बुद्धि, वेदों का ज्ञान और उसकी शक्ति का सम्मान करते हैं.
5/6
सूरसागर में मेहरानगढ़ किले के पास रावण का एक मंदिर भी है. इस मंदिर का निर्माण गोधा श्रीमाली समुदाय के कमलेश दावे ने किया था. दशहरा पर इस मंदिर को सजाया जाता है.
सूरसागर में मेहरानगढ़ किले के पास रावण का एक मंदिर भी है. इस मंदिर का निर्माण गोधा श्रीमाली समुदाय के कमलेश दावे ने किया था. दशहरा पर इस मंदिर को सजाया जाता है.
6/6
इस मंदिर में सेवा करने वाले पुजारियों को रावण का सीधा वंशज माना जाता है. वे परंपराओं को बनाए रखे हुए हैं और साथ ही सभी रीति-रिवाजों को बिना किसी रूकावट के चलाते आ रहे हैं.
इस मंदिर में सेवा करने वाले पुजारियों को रावण का सीधा वंशज माना जाता है. वे परंपराओं को बनाए रखे हुए हैं और साथ ही सभी रीति-रिवाजों को बिना किसी रूकावट के चलाते आ रहे हैं.
Published at : 02 Oct 2025 02:55 PM (IST)
Dussehra 2025 Godha Shrimali Ravana Descendants

Photo Gallery

Embed widget