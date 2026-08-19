खेत में दिखे यह सांप तो न करें अजगर समझने की गलती, चली जाएगी जान

Venomous Snake Identification: खेतों में काम करते समय कई बार झाड़ियों, घास या फसल के बीच ऐसा सांप दिखाई दे जाता है. जिसका शरीर देखने में मोटा और भारी नजर लगता है. पहली नजर में लोग इसे अजगर समझकर ज्यादा खतरा नहीं मानते, लेकिन कुछ मामलों में यही लापरवाही भारी पड़ सकती है. रसेल वाइपर भारत के बेहद जहरीले सांपों में शामिल है. और खेती वाले इलाकों में इंसानों के सामने में आ सकता है. इसके शरीर पर बने गोल या अंडाकार पैटर्न और मोटे शरीर की वजह से इसे दूर से देखकर पहचानने में गलती हो सकती है. इसलिए खेत में ऐसा सांप दिखे तो उसे अजगर मानकर उसके पास जाना या पकड़ने की कोशिश करना बिल्कुल सही नहीं है.



कौन-सा सांप दिख सकता है अजगर जैसा?

रसेल वाइपर भारत के चार बढ़े जहरीले सांपों में शामिल होता है. यह जमीन पर रहने वाला सांप है और खेत घास वाले इलाके साथ ही देहाती इलाकों में पाया जा सकता है. इसका शरीर अपेक्षाकृत मोटा होता है, और पीठ पर बने बड़े गोल या अंडाकार निशान इसकी खास पहचान हैं. यही बनावट कई बार दूर से इसे अजगर जैसा दिखा सकती है. लेकिन सिर्फ शरीर देखकर किसी सांप को अजगर या बेजहर मान लेना सुरक्षित नहीं है.

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बेहद खतरनाक असर डाल सकता है इसका जहर

रसेल वाइपर के काटने से शरीर में गंभीर जहर फैल सकता है. इसके जहर से खून के जमने की प्रोसेस में गड़बड़ी, रक्तस्राव और किडनी से जुड़ी गंभीर परीशानियां हो सकती हैं. कुछ मामलों में हालत तेजी से बिगड़ सकती है. इसलिए इसके काटने को मामूली चोट समझकर घर पर इलाज करना खतरनाक हो सकता है. समय पर अस्पताल पहुंचना और डॉक्टर की निगरानी में इलाज मिलना बेहद जरूरी है.

जहरीले और नॉर्मल सांप में फर्क कैसे करें?

रसेल वाइपर को पहचानने के लिए उसके पास जाना, छड़ी से छेड़ना या पकड़ने की कोशिश करना खतरा बढ़ा सकता है. खासकर खेत में फसल और घास के बीच सांप की सही पहचान दूर से करना मुश्किल हो सकता है. सिर्फ सिर का आकार या आंखों की पुतली देखकर यह तय करना भी सही तरीका नहीं है कि सांप जहरीला है या नहीं. इसलिए सांप दिखने पर उससे दूरी बनाना सबसे जरूरी माना जाता है.

गर्मी में क्यों बढ़ जाता है सांपों का खतरा?

गर्मी के दौरान सांप भी अपनी जगह छोड़कर ठंडक की तलाश में इधर उधर भागते हैं, जिससे खेतों और घरों के आसपास इनका दिखना आम हो जाता है. यही वजह है कि गर्मी के मौसम में सांप काटने के मामले में भी अचानक बढ़ जाते हैं.

सांप दिखे तो क्या करें?

अगर खेत में कोई सांप दिखे, तो सबसे पहला काम है उससे सुरक्षित दूरी बनाना है और उसे छेड़ने की कोशिश न करना. अगर सांप काट भी ले, तो झाड़ फूंक में समय बर्बाद करने की बजाय तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचना जान बचाने का सबसे कारगर तरीका है, क्योंकि कई मामलों में सिर्फ देरी की वजह से मरीज की जान चली जाती है.

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