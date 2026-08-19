Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजखेत में दिखे यह सांप तो न करें अजगर समझने की गलती, चली जाएगी जान

खेत में दिखे यह सांप तो न करें अजगर समझने की गलती, चली जाएगी जान

Venomous Snake Identification:खेत में दिखने वाला मोटा सांप अजगर समझकर छोड़ना भारी पड़ सकता है. रसेल वाइपर बेहद जहरीला है, इसलिए दूरी रखें और काटने पर तुरंत अस्पताल जाएं.

Written By : बाबर हुसैन |  Updated at : 19 Aug 2026 09:13 PM (IST)
Preferred Sources

Venomous Snake Identification: खेतों में काम करते समय कई बार झाड़ियों, घास या फसल के बीच ऐसा सांप दिखाई दे जाता है. जिसका शरीर देखने में मोटा और भारी नजर लगता है.  पहली नजर में लोग इसे अजगर समझकर ज्यादा खतरा नहीं मानते, लेकिन कुछ मामलों में यही लापरवाही भारी पड़ सकती है. रसेल वाइपर भारत के बेहद जहरीले सांपों में शामिल है. और खेती वाले इलाकों में इंसानों के सामने में आ सकता है. इसके शरीर पर बने गोल या अंडाकार पैटर्न और मोटे शरीर की वजह से इसे दूर से देखकर पहचानने में गलती हो सकती है. इसलिए खेत में ऐसा सांप दिखे तो उसे अजगर मानकर उसके पास जाना या पकड़ने की कोशिश करना बिल्कुल सही नहीं है.

कौन-सा सांप दिख सकता है अजगर जैसा? 

रसेल वाइपर भारत के चार बढ़े जहरीले सांपों में शामिल होता है. यह जमीन पर रहने वाला सांप है और खेत घास वाले इलाके साथ ही देहाती इलाकों में पाया जा सकता है. इसका शरीर अपेक्षाकृत मोटा होता है, और पीठ पर बने बड़े गोल या अंडाकार निशान इसकी खास पहचान हैं. यही बनावट कई बार दूर से इसे अजगर जैसा दिखा सकती है. लेकिन सिर्फ शरीर देखकर किसी सांप को अजगर या बेजहर मान लेना सुरक्षित नहीं है.

यह भी पढ़ें: इंसान की आंख क्या-क्या देख सकती है, कितने Megapixel के बराबर?

बेहद खतरनाक असर डाल सकता है इसका जहर

रसेल वाइपर के काटने से शरीर में गंभीर जहर फैल सकता है. इसके जहर से खून के जमने की प्रोसेस में गड़बड़ी, रक्तस्राव और किडनी से जुड़ी गंभीर परीशानियां हो सकती हैं. कुछ मामलों में हालत तेजी से बिगड़ सकती है. इसलिए इसके काटने को मामूली चोट समझकर घर पर इलाज करना खतरनाक हो सकता है. समय पर अस्पताल पहुंचना और डॉक्टर की निगरानी में इलाज मिलना बेहद जरूरी है.

जहरीले और नॉर्मल सांप में फर्क कैसे करें?

रसेल वाइपर को पहचानने के लिए उसके पास जाना, छड़ी से छेड़ना या पकड़ने की कोशिश करना खतरा बढ़ा सकता है. खासकर खेत में फसल और घास के बीच सांप की सही पहचान दूर से करना मुश्किल हो सकता है. सिर्फ सिर का आकार या आंखों की पुतली देखकर यह तय करना भी सही तरीका नहीं है कि सांप जहरीला है या नहीं. इसलिए सांप दिखने पर उससे दूरी बनाना सबसे जरूरी माना जाता है.

गर्मी में क्यों बढ़ जाता है सांपों का खतरा?

गर्मी के दौरान सांप भी अपनी जगह छोड़कर ठंडक की तलाश में इधर उधर भागते हैं, जिससे खेतों और घरों के आसपास इनका दिखना आम हो जाता है. यही वजह है कि गर्मी के मौसम में सांप काटने के मामले में भी अचानक बढ़ जाते हैं.

सांप दिखे तो क्या करें?

अगर खेत में कोई सांप दिखे, तो सबसे पहला काम है उससे सुरक्षित दूरी बनाना है और उसे छेड़ने की कोशिश न करना. अगर सांप काट भी ले, तो झाड़ फूंक में समय बर्बाद करने की बजाय तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचना जान बचाने का सबसे कारगर तरीका है, क्योंकि कई मामलों में सिर्फ देरी की वजह से मरीज की जान चली जाती है.

यह भी पढ़ें: Panna Diamond: कितने रुपये में बिकेगा पन्ना के किसानों को मिला 16 कैरेट का हीरा? जानें डिटेल

About the author बाबर हुसैन

मैं बाबर हुसैन पत्रकारिता और जनसंचार का छात्र हूं. मुझे वर्ल्ड अफेयर्स और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खास रुचि है. मुझे लिखना और किताबें पढ़ना पसंद है. खासकर द आर्ट ऑफ वॉर, द रिपब्लिक, यूटोपिया, द प्रिंस और अर्थशास्त्र जैसी किताबें. एबीपी न्यूज में इंटर्नशिप के दौरान मैं समाचार लेख के साथ-साथ लाइफस्टाइल और अन्य  टापिक्स पर भी काम सीख रहा हूं.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 09:13 PM (IST)
Tags :
Snake Bite Venomous Snake Identification Snake In Field
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
खेत में दिखे यह सांप तो न करें अजगर समझने की गलती, चली जाएगी जान
खेत में दिखे यह सांप तो न करें अजगर समझने की गलती, चली जाएगी जान
जनरल नॉलेज
Hindu Cerematorium In Pakistan: लाहौर में कैसे होता है हिंदुओं का दाह संस्कार, क्या वहां इसकी नहीं है इजाजत?
लाहौर में कैसे होता है हिंदुओं का दाह संस्कार, क्या वहां इसकी नहीं है इजाजत?
जनरल नॉलेज
क्या काम करते हैं हाजी मस्तान के बच्चे, क्या वे भी हैं क्रिमिनल?
क्या काम करते हैं हाजी मस्तान के बच्चे, क्या वे भी हैं क्रिमिनल?
जनरल नॉलेज
भारत से हर महीने कितना डीजल खरीदता है बांग्लादेश? आंकड़ा जान उड़ेंगे होश
भारत से हर महीने कितना डीजल खरीदता है बांग्लादेश? आंकड़ा जान उड़ेंगे होश
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे अभिजीत दीपके? किरेन रिजिजू का बड़ा दावा
किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे अभिजीत दीपके? किरेन रिजिजू का बड़ा दावा
बिहार
सम्राट कैबिनेट के फैसले, 6 लेन एक्सप्रेसवे, किसानों को भी तोहफा
सम्राट कैबिनेट के फैसले, 6 लेन एक्सप्रेसवे, किसानों को भी तोहफा
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका टेस्ट में रिकॉर्ड्स की बौछार, कायम हुए 3 बड़े कीर्तिमान
भारत-श्रीलंका टेस्ट में रिकॉर्ड्स की बौछार, कायम हुए 3 बड़े कीर्तिमान
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन 8 बजे तक 104 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
6ठे दिन 8 बजे तक 104 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
इंडिया
उमर अब्दुल्ला से मिले सर्जियो गोर, कहा- 'जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा'
उमर अब्दुल्ला से मिले सर्जियो गोर, कहा- 'जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा'
इंडिया
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
विश्व
छिड़ेगी यूक्रेन जैसी एक और जंग? जानें क्यों भारत के दखल की हुई मांग
छिड़ेगी यूक्रेन जैसी एक और जंग? जानें क्यों भारत के दखल की हुई मांग
साउथ सिनेमा
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल, इन फिल्ममेकर्स संग करेंगे काम
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget