Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वछिड़ेगी यूक्रेन जैसी एक और जंग? जानें क्यों भारत के दखल की हुई मांग

छिड़ेगी यूक्रेन जैसी एक और जंग? जानें क्यों भारत के दखल की हुई मांग

जापान के खिलाफ तीन देशों की घेराबंदी की और कैसे इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए जापान ने भारत का रूख किया है. जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो जल्द भारत आएंगे.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 19 Aug 2026 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

क्या एक और 'यूक्रेन' जंग शुरू होने जा रही है. ऐसी जंग, जो यूरोप या मिडिल-ईस्ट में नहीं बल्कि सुदूर-पूर्व में प्रशांत महासागर में लड़ी जाएगी, लेकिन उस जंग से जुड़े देश, भारत का दखल क्यों चाहते हैं? जापान के खिलाफ तीन देशों की घेराबंदी की और कैसे इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए जापान ने भारत का रूख किया है. जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो जल्द भारत आएंगे.

शिंजीरो का दौरा इस मायने में अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 15-20 दिनों में टोक्यो के संबंध रूस से काफी खराब हो गए हैं. इसके पीछे जापान का वो व्हाइट पेपर हैं, जिसमें प्रशांत महासागर में यूक्रेन युद्ध जैसे हालात को लेकर आशंका जताई गई थी. रूस-यूक्रेन युद्ध के खतरे को देखते हुए जापान ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने की बात इस व्हाइट पेपर में की थी. 

जापान ने रक्षा बजट में किया इजाफा

जापान का इस वर्ष का रक्षा बजट करीब 67 बिलियन डॉलर था, यानी करीब साढ़े छह लाख करोड़. ये बजट पिछले साल, 2025 के मुकाबले करीब 10 प्रतिशत ज्यादा था. ये रक्षा बजट, जापान की जीडीपी का करीब 02 फीसदी था. ऐसे में रूस ने जापान के बढ़ते डिफेंस बजट को लेकर चिंता जताई थी. जापान ने अगले वर्ष यानी 2027 तक अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए एक खास शील्ड (SHIELD) का भी ऐलान किया है.

पुतिन के कुरील आईलैंड जाने से भड़का जापान

इस शील्ड में युद्धपोतों के एक मजबूत जंगी बेड़े के साथ समुद्री ड्रोन्स का एक बड़ा बेड़ा शामिल करना है. जापान ने पैसिफिक ओसियन में यूक्रेन जंग से हालात की बात कही तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जापान के करीब विवादित कुरील आईलैंड का दौरा शुरु कर दिया. इसको लेकर जापान की भौंहे तन गई और टोक्यो स्थित रूसी राजदूत को तलब कर फटकार लगा दी. क्योंकि द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले तक ये आईलैंड जापान के कब्जे में थे. 

द्वितीय विश्वयुद्ध में मिली हार के बाद, जापान को ये कुरील आईलैंड रूस को देने पड़े थे. जापान अभी भी इन आईलैंड को अपना बताता है. ऐसे में रूस और जापान के बीच तनातनी जबरदस्त बढ़ गई है. अब भारत की रूस के साथ ऐतिहासिक दोस्ती रही है. ऐसे में शिंजीरो का दिल्ली दौरा अहम है. अगले महीने ब्रिक्स समिट (12-13 सितंबर) में हिस्सा लेने के लिए पुतिन का दिल्ली दौरा लगभग पक्का है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना तय है.

प्रशांत महासागर में रूस-चीन के युद्धाभ्यास पर बिफरा जापान

जापान को रूस और चीन के प्रशांत महासागर में साझा समुद्री-युद्धाभ्यास भी कभी नहीं भाए हैं. क्योंकि जापान का चीन से भी सेनकाकू आईलैंड को लेकर लंबा विवाद रहा है. इसके अलावा जापान को इस बात की आशंका है कि चीन और रूस, उत्तर कोरिया के साथ मिलकर जापान की घेराबंदी करने की जुगत में है. 50 के दशक से यानी कोरिया प्रायद्वीप के विभाजन होने के बाद से ही उत्तर कोरिया और जापान की अदावत रही है.

विभाजन से पहले पूरा कोरिया, जापान के अधीन था. उस दौरान साम्राज्यवादी और उप-निवेश नीतियों के चलते जापान ने कोरिया पर जबरदस्त जुल्म ढाहे थे. जापानी सेना में कोरियाई महिलाओं को दासी ('कम्फर्ट-वूमेन')  बनाकर रखने को लेकर भी कोरियाई देशों ने आज तक जापान को पूरी तरह माफ नहीं किया है. यही वजह है कि परीक्षण के दौरान उत्तर कोरिया की मिसाइल दक्षिण कोरिया के साथ साथ जापान के समंदर में जाकर भी गिरती हैं.

दक्षिण कोरिया की तरह जापान भी अमेरिका के साथ गठबंधन में है. ये भी उत्तर कोरिया के साथ तनातनी का एक बड़ा कारण हैं. यही वजह है कि किम जोंग उन जापान से संबंध सुधारने में विश्वास नहीं रखता है. उत्तर कोरिया के भी रूस के साथ मजबूत संबंध रहे हैं. किम जोंग उन को पुतिन की गिफ्ट दी हुई लिमोजिन कार में सवारी करते हुए देखा जा सकता है. यूक्रेन युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया ने रूस को मिसाइल और ड्रोन भी सप्लाई किए हैं. करीब 10 हजार उत्तर कोरियाई सैनिकों ने रूस के कुर्स्क को यूक्रेन के कब्जे से छुड़ाने में अहम भूमिका निभाई थी.

ताकाइची भारत का कर चुकीं दौरा

यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हाल में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भी दिल्ली का दौरा किया था. उस दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताकाइची को बहन के तौर पर संबोधित किया था. पीएम मोदी के जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. शिंजो आबे से गहरी मित्रता थी. ताकाइची उन्हीं शिंजो आबे की पार्टी से ताल्लुक रखती हैं.

महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी

मजबूत हुए भारत-जापान के रक्षा संबंध

हाल के वर्षों में भारत और जापान के रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं. भारत और जापान की थल सेनाओं, सालाना साझा युद्धाभ्यास धर्म-गार्जियन करती हैं. इसके अलावा, दोनों देशों की नौसेनाएं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मल्टीनेशनल मालाबार एक्सरसाइज करती हैं. यही वजह है कि पुतिन और शी जिनपिंग के दिल्ली दौरे से ठीक पहले जापानी रक्षा मंत्री का दिल्ली दौरा होने जा रहा है. जापान के हालांकि, अमेरिका के साथ अच्छे सैन्य संबंध रहे हैं. लेकिन ईरान जंग ने समीकरण बदल दिए हैं. 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात से नाराज हैं कि किसी भी मित्र-देश, चाहे फिर वो दक्षिण कोरिया हो या इंग्लैंड, जर्मनी या फ्रांस या फिर जापान. किसी ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी की मदद नहीं की. ऐसे में जापान को भारत जैसे भरोसेमंद देश की जरूरत है. यानी भले भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, पुतिन और मोदी की दोस्ती जगजाहिर है. एलएसी पर तनातनी चल रही और अरूणाचल प्रदेश में चीनी मैप के बावजूद शी जिनपिंग का भारत दौरा तय है, लेकिन जापान भी भारत का अहम सामरिक साझेदार है. ऐसे में जापान को नजरंदाज कतई नहीं किया जा सकता, वो भी चीन के लिए.

क्या चीन अरुणाचल प्रदेश में 60 KM अंदर घुसा? अब आया भारत सरकार का जवाब

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Japan Ukraine War Japan   RUSSIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
छिड़ेगी यूक्रेन जैसी एक और जंग? जानें क्यों भारत के दखल की हुई मांग
छिड़ेगी यूक्रेन जैसी एक और जंग? जानें क्यों भारत के दखल की हुई मांग
विश्व
फिर गिड़गिड़ाया बांग्लादेश, तारिक रहमान सरकार ने भारत से मांगी ये मदद
फिर गिड़गिड़ाया बांग्लादेश, तारिक रहमान सरकार ने भारत से मांगी ये मदद
विश्व
इमरान खान के अस्पताल जाने पर फंसा पेंच! SC के आदेश को चुनौती देगी सरकार
इमरान खान के अस्पताल जाने पर फंसा पेंच! SC के आदेश को चुनौती देगी सरकार
विश्व
Xप्लेन: भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में गर्मजोशी नहीं! क्या अब बर्फ पिघलेगी?
भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में गर्मजोशी नहीं! क्या अब बर्फ पिघलेगी?
Advertisement

वीडियोज

Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Kangana Ranaut के ‘Generation Gutter’ बयान पर Baba Ramdev नाराज, BJP को दी सख्त नसीहत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र SIR की प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, EC ने बढ़ाई तारीख
महाराष्ट्र SIR की प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, EC ने बढ़ाई तारीख
क्रिकेट
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन 4 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
6ठे दिन 4 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
विश्व
फिर गिड़गिड़ाया बांग्लादेश, तारिक रहमान सरकार ने भारत से मांगी ये मदद
फिर गिड़गिड़ाया बांग्लादेश, तारिक रहमान सरकार ने भारत से मांगी ये मदद
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
ट्रेंडिंग
डॉक्टर खेलते रहे पब्जी, चली गई पिता की जान- रुला देगा वायरल वीडियो
डॉक्टर खेलते रहे पब्जी, चली गई पिता की जान- रुला देगा वायरल वीडियो
साउथ सिनेमा
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल, इन फिल्ममेकर्स संग करेंगे काम
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget